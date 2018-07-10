На ЧМ-2018 реализуют программу в поддержку раздельного сбора отходов на аренах

ФИФА, Оргкомитет «Россия-2018» и компания Coca-Cola в целях обеспечения чистоты и эффективного обращения с отходами на всех 12 стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года реализуют комплексную образовательную программу для сотрудников и болельщиков, посещающих матчи. Эта инициатива является частью глобальной стратегии «Мир Без Отходов».

В общей сложности матчи мундиаля посетят более 3,5 млн зрителей, включая миллионы иностранных гостей, а фестиваль болельщиков ФИФА — более 5 млн человек. По минимальной оценке организаторов, на площадках ЧМ-2018 будет собрано более 17 тонн алюминиевых банок, более 150 тонн макулатуры, более 5 тонн стекла и более 10 тонн пластика (включая ПЭТ-бутылки, упаковочную плёнку, стаканы и одноразовые приборы). Основная цель программы — сократить негативное воздействие мероприятия на окружающую среду благодаря эффективному обращению с отходами, а также уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки.

На ЧМ-2018 реализуется масштабная информационная кампанию в поддержку раздельного сбора отходов на 12 стадионах турнира и фестивале болельщиков ФИФА во всех городах-организаторах. Над контейнерами на стадионах размещено более 1300 навигационных плакатов. Кроме того, на экранах и медиафасадах стадионов и фестиваля болельщиков ФИФА транслируются вдохновляющие образовательные видеоролики. Также впервые в истории чемпионатов мира Оргкомитет «Россия-2018» совместно с компанией Coca-Cola реализовал уникальную программу обучения волонтёров, специализирующихся на тематике раздельного сбора отходов.