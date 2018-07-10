Хуснуллин: Северо-Западная хорда снизит нагрузку на вылетные магистрали на 15%

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком на проектирование ряда участков СЗХ.

По словам руководителя Стройкомплекса, запуск новой хордовой магистрали соединит крупные вылетные автотрассы. «Открытие СЗХ снизит транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%», — отметил Марат Хуснуллин

Заместитель мэра подчеркнул, что расстояние при поездках между соседними районами сократится примерно на 10%.

Окончательно строительство СЗХ будет завершено до конца года. Кроме того, на участке от ул. Большая Академическая до Дмитровского шоссе планируется возвести эстакаду, которая свяжет Северо-Западную хорду с Северо-Восточной.

Напомним, Северо-Западная хорда протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и объединит четыре городских округа — западный, северо-западный, северный и северо-восточный. Протяжённость трассы составит порядка 83 км, на ней появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов. СЗХ разгрузит центральную часть города и свяжет периферийные районы столицы.