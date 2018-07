Лукьянов: В мире растет запрос на классическую публичную политику 

Суматоха выстраивается в тенденцию. Уставшие от обесцвеченного центризма и невнятности политических программ граждане либо голосуют за тех, чью позицию они хорошо понимают (то есть она простая), либо тяготеют к сильным выразительным характерам. В этом плане, кстати, Борис Джонсон имеет перспективу — как к нему ни относись, в бесцветности и скуке его не упрекнешь.

В мире растет запрос на классическую публичную политику

Достижения ярких персонажей не означают, что они проводят правильную политику, просто они лучше чувствуют дух времени. Для нас европейские и американские события — не просто занимательное телешоу. При всех очевидных отличиях Россия — не изолированно расположенный остров в политическом океане, она не имеет иммунитета от процессов, которые разворачиваются в остальном мире. А там растет запрос на классическую публичную политику и отторжение высоколобой технократии как способа решения проблем. Хорошо это или плохо — вопрос отдельный. Но если не почувствовать настроений, ничего толкового все равно не получится, нельзя пропустить перемену. Как пел предполагаемый обитатель Марса, it s now or never.