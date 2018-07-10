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Эксперт: Разрешение электрошокеров потребует переподготовки охранников на транспорте
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Эксперт: Разрешение электрошокеров потребует переподготовки охранников на транспорте 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Специалист по безопасности заявил НСН, что в «умелых руках» опасной может стать даже шариковая ручка.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам подразделений транспортной безопасности применять в случае необходимости электрошокеры, пишет ТАСС.
Эксперт в области комплексной безопасности группы компаний безопасности «Витязь» Пётр Фефелов в эфире НСН оценил степень риска некорректного применения этого вида спецсредств в условиях большого скопления людей. Он рекомендовал разработать чёткие правила для охранников транспортных структур, в частности аэропортов, которые бы исключили инциденты с применением электрошокеров.
«На самом деле, в «умелых руках» или по случайности опасен может быть даже не электрошокер. Это может быть даже простая ручка, которая приведёт к довольно печальным последствиям. Сами по себе — оружие, дубинки, электрошокеры — не калечат, не убивают, всё делает человек, который ими пользуется. Повысить степень профессионального обучения данных сотрудников, которым доверили использовать эти средства, наверное, это будет выход из ситуации. Когда они будут чётко понимать, о чём должны предупредить, что сказать. Ведь у каких-то людей может быть просто кардиостимулятор, и использование электрошокера приведёт к печальным последствиям. Для этого должны быть разработаны специальные приёмы, знаки оповещения, речевые предупреждения, которые дойдут до человека. И когда сотрудник охраны будет чётко понимать, что нарушитель его услышал, осознал, только после этого, оценив степень угрозы окружающим, будет применять данное спецсредство. Всё будет зависеть от подготовки сотрудника охраны», — заметил Фефелов.
Добавим, что сейчас в России использовать электрошокеры могут работники частных охранных предприятий, судебные приставы, сотрудники вневедомственной охраны, федеральной почтовой связи, Госохотнадзора, полиции, Росгвардии, а также простые граждане. Лицензия для покупки этого вида средства самообороны не требуется.
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