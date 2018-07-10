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В Рязанской области объем кредитов для аграриев вырос в пять раз
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В Рязанской области объем кредитов для аграриев вырос в пять раз 

РИА Новости 2 часа назад
РЯЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Объем льготных краткосрочных кредитов для аграриев в Рязанской области вырос в 2018 году почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 21,39 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.
Перспективы развития сельского хозяйства в Рязанской области обсудили 10 июля губернатор Николай Любимов и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. В частности, на встрече речь шла о реализации в Рязанской области инвестиционных проектов в сфере АПК, внедрении механизма льготного кредитования аграриев, развитии сельхозкооперации, а также подготовке к уборочной кампании.
Губернатор Николай Любимов отметил, что в 2018 году в регионе значительно увеличен объем льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для аграриев.
"С начала года Минсельхозом России одобрены заявки организаций АПК Рязанской области на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 21,39 миллиарда рублей, что почти в пять раз больше уровня 2017 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает облправительство, Дмитрий Патрушев высоко оценил деятельность, которая проводится в регионе по реализации инвестпроектов в сфере молочного животноводства, птицеводства, овощеводства, переработки зерна и молока.
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