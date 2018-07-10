В Карелии решили сократить директоров ключевых спортивных объектов

По мнению властей республики, реорганизация поможет выручить 16 миллионов рублей, которые планируется направить на увеличение ставок спортсменов-инструкторов и обеспечение подготовки сборных.

В республике создадут единую Дирекцию по управлению спортивными сооружениями при Центре спортивной подготовки Карелии . Как говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта республики, она создается «с целью повышения эффективности работы по формированию и подготовке сборных команд». Отмечается, что при проработке концепции был изучен опыт Санкт-Петербурга , где подобная система управления себя зарекомендовала.

В состав Дирекции в рамках Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» войдут: водноспортивный центр «Акватика», республиканский спортивный комплекс «Курган», центральный республиканский стадион «Спартак» и физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой, а также Дворец спорта Кондопоги до момента создания Федерального училища Олимпийского резерва.

Отмечается, что создание Дирекции подразумевает объединение спортивных объектов в единую организационную систему.

— Это позволит сэкономить порядка 16 млн рублей за счет сокращения руководящего звена подведомственных учреждений. Финансовые средства будут направлены на увеличение количества ставок спортсменов-инструкторов и обеспечение подготовки сборных команд республики,

— говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что реорганизация затронет «исключительно управленческий персонал и не скажется на условиях труда остальных работников учреждений». Уточняется, что режим работы организаций останется прежним.