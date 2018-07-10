Ещё
В Карелии решили сократить директоров ключевых спортивных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии решили сократить директоров ключевых спортивных объектов 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
По мнению властей республики, реорганизация поможет выручить 16 миллионов рублей, которые планируется направить на увеличение ставок спортсменов-инструкторов и обеспечение подготовки сборных.
В республике создадут единую Дирекцию по управлению спортивными сооружениями при Центре спортивной подготовки Карелии. Как говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта республики, она создается «с целью повышения эффективности работы по формированию и подготовке сборных команд». Отмечается, что при проработке концепции был изучен опыт Санкт-Петербурга, где подобная система управления себя зарекомендовала.
В состав Дирекции в рамках Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» войдут: водноспортивный центр «Акватика», республиканский спортивный комплекс «Курган», центральный республиканский стадион «Спартак» и физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой, а также Дворец спорта Кондопоги до момента создания Федерального училища Олимпийского резерва.
Отмечается, что создание Дирекции подразумевает объединение спортивных объектов в единую организационную систему.
— Это позволит сэкономить порядка 16 млн рублей за счет сокращения руководящего звена подведомственных учреждений. Финансовые средства будут направлены на увеличение количества ставок спортсменов-инструкторов и обеспечение подготовки сборных команд республики,
— говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что реорганизация затронет «исключительно управленческий персонал и не скажется на условиях труда остальных работников учреждений». Уточняется, что режим работы организаций останется прежним.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Полиция и Росгвардия обменяются цветами автомобилей Госдепартамент одобрил продажу авиационных ракет в Европу на $740 миллионов Отстать от Виды? А, может, ему начать думать? Еще не поздно!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение