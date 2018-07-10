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Народный календарь. 11 июля. Вари щи из крапивы — будешь здоровым и сильным
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Народный календарь. 11 июля. Вари щи из крапивы — будешь здоровым и сильным 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Подзаголовок: В этот день православные христиане вспоминают преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Сергий и Герман являлись основателями Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Он располагался на границе Швеции и Руси в XII — XVII веках. На него часто происходили набеги. Много раз он был разворован.
В народном календаре этот день ознаменован с крапивным заговеньем. Праздник приурочен чествованию крапивы и берет свое начало в далеком прошлом. Народ верил, что крапивное заговенье — последний день в году, когда крапива полна целебных свойств. Поэтому из нее часто варили густые наваристые щи. А также листья жгучей крапивы использовали в качестве начинки для пирогов. В народе верили, что крапивное кушанье придавало сил и здоровья мужчинам, а женщинам — молодость и красоту. Оказывается, использовать крапиву для щей пошло со времен язычества, когда люди поклонялись природе.
Но в этот день не только готовили щи и пекли пироги. Издревле считалось, что в день крапивного заговенья необходимо начинать ткать полотна из крапивы. Считалось, что работа с тканью этого растения являлась началом трудовых месяцев, которые сопровождались успешным урожаем.
В день крапивного заговенья было принято топить бани и гулять всю ночь. Сегодня этот праздник потерял актуальность.
Примет в этот день было больше десятка. По некоторым узнавали погоду на следующий день. Например, если лес без ветра шумит, значит, будет дождь. Клен выделяет сок, значит, неделя будет дождливой.
Именины в этот день отмечают: Георгий, Сергей, Павел, Василий, Герман, Иосиф, Иван.
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