Не поеду в деревню к деду!

Бабушка моего коллеги — активная домоседка, обремененная кучей болячек. Чтобы оторвать ее от телевизора и дивана пришлось завести собаку. Потом мы разработали план с целью заставить ее водить пса на прогулку.

Товарищ начал почти ежедневно «дежурить по номеру», «задерживаться на сложных репортажах», опаздывать домой после «срочных заданий редакции». Выманили старушку, приобщили к активной жизни у родных берёз в Кузьминках. Но таких «активных домоседок» в столице сотни тысяч. Ни кошек, ни собак на всех не хватит. Да и наличие животного не всякой бабушке в радость и на пользу. Поэтому надо признать, что новый проект правительства города «Московское долголетие» родился не на пустом месте. Жизнь городская — не мед. Особенно для людей пожилых. Проект начинает работать, «ничье старичье» потянулось к активной жизни.

Но почта «Вечерки» сигнализирует о наличии в городе особого отряда ветеранов, большинство из которых обременено болезнями и по этой причине малоподвижно или имеет своеобразный «оседлый» характер. В таком положении одним домоседам поневоле мешают звуки от соседей и улицы, другим сполохи уличной подсветки, третьим тьма кромешная, четвертым запахи из ресторанной кухни на первом этаже, пятым.., в общем, раздражителей столько, сколько чувств у человека. Да еще с учетом оттенков раздражителей и особенностей характера конкретного горожанина.

Вот Ирина Анатольевна из района Зябликово места себе не находит «из-за выходок соседа сверху». То он музыку включит, то мебель начнет двигать, то песни запоет так, что хоть подушкой укрывайся. Но у нее гипертония и нервы расшатанные. Допустимая норма звука в 40 децибел сразу повергает ее в прострацию. Если звук чуть сильнее (42 децибела, к примеру), бедная женщина не находит себе места в квартире. Сосед ее, Алексей Евгеньевич, клянется, что ходит по квартире «почти на цыпочках». Но, бывает, «резко двинет стул». «Так что же теперь, „порхать по потолку“?»— возмущается. «У нас в доме стены все звуки пропускают, — жалуется он на соседкины притязания. — Я прекрасно слышу, как соседи в соседней квартире разговаривают, какую программу по телевизору смотрят, что едят (судя по звуку столовых приборов). Мне кажется, что Ирина Анатольевна просто хочет, чтобы в квартирах вокруг нее никто не жил. Но так, ведь, не бывает?!»

Конечно, не бывает: в городе, в многоквартирном доме не бывает глухо, как в танке. Но если даже кому-то попался тихий уголок с окнами на тенистый парк, то возникают другие раздражители. Наша читательница Раиса Львовна из района Дорогомиловский живет, как раз, в райском уголке на улице 1812 года. Всюду тишина и… зелень. У Раисы Львовны, ветерана войны, слабое зрение. «Закрыли деревья весь белый свет! — жалуется она. — Я и так плохо вижу, а листва последние проблески зари укрывает от глаз. Прошу работников управляющей компании спилить часть веток, а они мне отказывают, подожди, говорят, до осени. Как так жить?! Я, ведь, домоседка» — сетует.

Да, так и не иначе. Нельзя деревья обрезать в период сокодвижения, — погибнуть могут. Хотел посоветовать уважаемой женщине почаще выходить на улицу и гулять на солнышке или сидеть на лавочке у подъезда, если ноги болят, но тут же получил еще одну жалобу, уже из Бабушкинского района — две соседки из одного подъезда не могут договориться по поводу установки лавочки у подъезда. Одна, что живет повыше этажом, «за», а другая, с первого этажа, — «против». Который месяц у них идет этот «тяни-толкай». Местные коммунальщики почти в истерике. По положению об обустройстве этих спорных «сидушек» у подъезда, их устанавливают при полном согласии собственников жилья данного подъезда и стопроцентном «добро» владельцев квартир первых двух этажей. Они — против установки скандальной рандеву, на которой сразу оседает молодежь с пивом, матом и сигаретами. В общем, ситуация: ни встать, ни сесть. Что делать?

По здравому размышлению, пожилым и больным людям в городе не место. Один мудрый москвич так и сказал: «После сорока лет, жить в городе — себе вредить». Правда, он был художником. То есть, ему и на пленэр выходить не надо. Открыл окно в сад — и пиши картину маслом. Но какая же москвичка в здравом уме, титаническими усилиями добившись квартиры, оставит ее ради райской жизни в провинции?! Значительно проще стращать соседа жалобами в полицию, прокуратуру , управу и прочие инстанции «вплоть до президента», чем слушать соловушек в деревне Малиновка на Смоленщине. Это не мои домыслы, а результат социологической работы исследовательского холдинга РОМИР, который провел опрос москвичей на тему — насколько они считают свой город удобным для жизни, какие у него проблемы и хотели бы они переселиться в другое место или нет. Выяснилось, что большинство горожан готовы жаловаться на неудобства городской жизни, но переезжать в российскую провинцию не хотят. Лишь 4 процента опрошенных назвали Москву городом «неудобным для жизни».

Правда, «неудобства» эти были какими-то терпимыми. К примеру, — автомобильные пробки, сложности с парковкой авто, наличие большого количества мигрантов, плохая экология и общая дороговизна жизни в столице. К этим минусам некоторые респонденты добавили «высокий уровень стресса», «дороговизну услуг», «ремонтом дорог и тротуаров», а также неблагоприятный климат столицы. Но никто из опрошенных не посчитал эти неудобства веской причиной уехать «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов ».

Такое поведение чем-то смахивает на каприз княгини Людмилы в чертогах злодея Черномора — «Не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов!» Известно, что в финале поэмы, пушкинская героиня, изрядно проголодавшись, «подумала и стала кушать». То есть, говоря нынешним языком городской среды, решила воспользоваться какой-то из программ нового проекта «Московского долголетия». Может быть, этим «характерным домоседам» пора понять, что невозможно подстроить гигантский город под каждого индивидуума, и прекратить третировать соседей и чиновников без особого повода. Ведь глухо, как в танке, все равно не будет, а зелень городу к лицу и на танцы после 70 ходить не зазорно. Маменька уж точно ругать не решится.