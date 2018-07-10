Реконструкцию въездных групп завершили в Реутове

Работы были проведены одновременно на двух объектах — на въезде в город со стороны МКАД и на втором въезде — со стороны Носовихинского шоссе. В короткие сроки здесь уложили асфальт, сделали пешеходные дорожки, которые выполнены по принципу безбарьерной среды для передвигающихся на колясках, пояснил он.

Источник фото: Алексей Оводов

«До конца июля завершаются работы по обустройству входов в торговые точки и витрин по улице Победы — предприниматели взяли на себя их реконструкцию», — рассказал Каторов по результатам объезда объектов благоустройства.

По его словам, последним штрихом в реконструкции «въездных ворот» города станет установка современных остановочных павильонов, которые будут выполнены в едином для всего Подмосковья стиле.

Источник фото: Алексей Оводов

Глава Реутова выделил новейшую систему освещения — светодиодные энергосберегающие фонари с разной цветовой температурой будут комфортны и для водителей, и для пешеходов. Рядом с торговым центром «Шоколад» около МКАД высажены молодые деревья и декоративные кустарники, установлены уникальные светильники, способные динамически менять цвет подсветки.

Общая стоимость работ, выполненных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева , составила 40 миллионов рублей.

В этом году будут благоустроены въезды в 24 подмосковных городах В поселке Лесхоз рядом с Сергиевым Посадом работы уже начались. Стелу покрасят и проведут к ней подсветку.