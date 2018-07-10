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Реконструкцию въездных групп завершили в Реутове
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Реконструкцию въездных групп завершили в Реутове 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Реконструкция двух въездов в рамках программы губернатора Подмосковья завершена в Реутове, сообщил во вторник глава города Станислав Каторов.
Работы были проведены одновременно на двух объектах — на въезде в город со стороны МКАД и на втором въезде — со стороны Носовихинского шоссе. В короткие сроки здесь уложили асфальт, сделали пешеходные дорожки, которые выполнены по принципу безбарьерной среды для передвигающихся на колясках, пояснил он.
Источник фото: Алексей Оводов
«До конца июля завершаются работы по обустройству входов в торговые точки и витрин по улице Победы — предприниматели взяли на себя их реконструкцию», — рассказал Каторов по результатам объезда объектов благоустройства.
По его словам, последним штрихом в реконструкции «въездных ворот» города станет установка современных остановочных павильонов, которые будут выполнены в едином для всего Подмосковья стиле.
Источник фото: Алексей Оводов
Глава Реутова выделил новейшую систему освещения — светодиодные энергосберегающие фонари с разной цветовой температурой будут комфортны и для водителей, и для пешеходов. Рядом с торговым центром «Шоколад» около МКАД высажены молодые деревья и декоративные кустарники, установлены уникальные светильники, способные динамически менять цвет подсветки.
Общая стоимость работ, выполненных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, составила 40 миллионов рублей.
В этом году будут благоустроены въезды в 24 подмосковных городах В поселке Лесхоз рядом с Сергиевым Посадом работы уже начались. Стелу покрасят и проведут к ней подсветку.
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