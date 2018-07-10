Что больше всего покупали во время ЧМ-2018

Цифры основаны на предварительной оценке доходов, сделанной Оргкомитетом по подготовке и проведению чемпионата, пояснила она. Основной прирост выручки приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. За время подготовки и проведения первенства они заработают 736 миллиардов рублей.

К чемпионату и для его обслуживания в стране было создано 220 тысяч рабочих мест. Компании, задействованные в организации первенства, смогли заработать более 400 миллиардов рублей, отмечают аналитики. Но этим эффект не ограничивается. В последующие пять лет от использования спортивной инфраструктуры российская экономика ежегодно может получать от 150 до 210 миллиардов рублей.

Больше всего в период чемпионата могли заработать гостиницы, фастфуд, таксисты и продавцы официальной символики чемпионата. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, пока нет цифры общей выручки ресторанов и кафе, которые посещали футбольные болельщики. «Могу лишь констатировать, — рассказал он, — что все очень неоднородно. Если взять Никольскую улицу, которую облюбовали гости чемпионата, то да, там у общепита ежедневная выручка подскочила в 2-3 раза. Ну а, к примеру, на Арбате, который, казалось бы, должен был быть интересен гостям, рестораторы особо не заметили увеличения доходов. Неплохо заработали рестораны быстрой еды и кафе экономкласса, потому что гости и так потратились на билеты, проживание. Замечу, что и вкусовые предпочтения у болельщиков были довольно скромные. Заказывали сытные блюда или перекусы для того, чтобы утолить голод».

Рост спроса на демократичную еду и напитки подтвердили и в Ассоциации компаний розничной торговли. Популярностью пользовались снеки, безалкогольные напитки, пиво. Также ретейлеры отмечают высокий спрос на лицензионные сувенирные товары чемпионата. «В основном взрослые посетители приобретали кружки, зажигалки и брелоки с символикой мероприятия, у детей были востребованы различные кондитерские изделия», — рассказали в одной из крупных торговых сетей.

Подсчитывают прибыль и на транспорте. По сообщению федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», с середины июня загрузка прогулочного флота на Москве-реке увеличилась в два раза. Это же подтверждают и в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота. Если в теплые летние деньки 2017 года городские перевозчики совершали ежедневно 200-250 рейсов, то в дни с хорошей погодой в нынешнем июне — около 400 рейсов.

На яхтах «Флотилии „Рэдиссон“ 75-80 процентов пассажиров составляли иностранные туристы. В путешествия по рекам России отправились 110 тысяч человек. По сравнению с 2017 годом турпоток увеличился на 15 процентов, поясняет руководитель ФГБУ „Канал имени Москвы“ Герман Елянюшкин

Удалось заработать и таксистам. „В дни матчей спрос на поездки значительно повышался. А в день открытия чемпионата в Москве сразу после окончания матча между Россией и Саудовской Аравией заказов было в четыре раза больше, чем в обычный день“, — рассказали в Яндекс. Такси. С начала первенства количество загрузок приложения с английским интерфейсом выросло в пять раз, а число поездок в городах проведения чемпионата — в два раза, отметили в компании.