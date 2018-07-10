Саратовские девушки победили на чемпионате по банному мастерству. Подробности

Березовый — один из лучших веников. Главное успеть заготовить до начала июля, рассказывает банщик Олег Рябиков. В народе его прозвали Лекарем. Парится сам и парит других уже много лет подряд. Знает все хитрости и секреты банной процедуры. Первый — перед началом парения нужно хорошенько подготовить главный атрибут по технике «легкий веник».

Олег Рябиков, мастер банного искусства:

"Самый простой способ, который хочу порекомендовать — намочить веник в воде. Взять обычный пакет. На 15-20 минут оставить".

В команде у Лекаря 11 человек. Все женщины. В этом году они впервые приняли участие в чемпионате России по банному мастерству. Достойно выступили и заняли призовые места. Елена Дягиченко практикует мягкое женское парение. В банной процедуре используют сразу два веника. Чтобы по— разному массировать тело при парении.

Елена Дягиченко, участница конкурса по банному мастерству:

"Я использую мягкое женское парение. Это не как в фильмах вы думаете, что будет жестко, больно и так далее. Но нет. Я делаю все мягко и ощущение после этого, как-будто заново родился".

Температуру стараются поддерживать максимум до 50-ти градусов. Периодически поливают голову холодной водой. Для поддержания контраста. В жаркую погоду париться очень полезно. Процедура улучшает работу сердца и мозга. После необходимо выпить теплый напиток — чай на травах.

Лучше всего, по словам банщиц париться на голодный желудок. И трезвым. К слову, на случай похмелья у девушек тоже есть рецепт. Специальная программа «Похмельный синдром» взбодрит, и на некоторое время отобьет желание выпить.