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Умер последний член кабинета Уинстона Черчилля
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Умер последний член кабинета Уинстона Черчилля 

BFM.RU 5 часов назад
Последний член кабинета Уинстона Черчилля, бывший глава МИД Британии лорд Карингтон скончался в возрасте 99 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в британском правительстве.
Питер Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, присоединившись к кабинету Черчилля в качестве министра сельского хозяйства. Он несколько лет занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маргарет Тэтчер, подав в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова. С 1984 по 1988 год британский политик возглавлял НАТО, став старейшим генсеком организации.
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