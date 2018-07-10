Мособлдума подвела итоги первого полугодия

Председатель Московской областной думы подвел итоги деятельности за первое полугодие 2018 года и озвучил планы предстоящей осенней сессии. За одну сессию удалось принять почти 140 законов и увеличить бюджет.

Московская область интенсивно развивается, доходы растут. Мы на крайнем заседании приняли уточнение в бюджет — увеличили его на 19 миллиардов. Эта цифра с учётом решения введения льгот на проезд в метро и общественном транспорте города Москвы », — отметил Брынцалов.

Социальная сфера

Традиционно большая часть бюджета Московской области имеет социальную направленность. В течение года был принят ряд законов в данной сфере, среди них:

• установлено право на получение экстренной соцпомощи лицам, не имеющим гражданство РФ и место жительства в Московской области;

• введена ответственность за нарушение порядка квотирования рабочих мест для детей-сирот, несовершеннолетних и молодых специалистов;

• расширен список получателей бесплатных социальных услуг — от платы освобождены все ветераны ВОВ (8 473 человека). На реализацию из областного бюджета планируется выделить 30,5 млн рублей в год;

• установлен размер единовременной выплаты гражданам в возрасте 70 лет и старше — 5 000 рублей — выплату получат порядка 682 тыс. человек;

• установлена дополнительная мера соцподдержки для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в виде ежегодной выплаты на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Данная мера предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума;

• установлена ежегодная выплата на ребенка-инвалида на приобретение питания и одежды для посещения занятий в размере 13 020 рублей;

• расширен перечень категорий граждан, проживающих в Московской области, имеющих право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (такое право получили все пенсионеры, а также лица, награжденные знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России»; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях, до достижения ими возраста 23 лет; один из родителей многодетной семьи; один опекун, приёмный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребёнка-сироту; родители или иные законные представители ребенка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, обучающийся по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет);

• на выплату регионального материнского капитала в 2018 году дополнительно выделено 195 млн рублей;

• на повышение зарплат работникам бюджетной сферы (участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, врачам общей практики и среднему персоналу, сотрудникам муниципальных учреждений культуры, молодым учителям и классным руководителям) дополнительно выделено 7,3 млрд рублей.

Образование

• Обучающиеся по программам профподготовки в Подмосковье будут обеспечены стипендиями и питанием — контингент обучающихся по этим программам составляет ежегодно около 1 500 человек. На реализацию мер предусмотрено 28 млн рублей в 2018 году.

• В бюджете региона на 2018 год дополнительно предусмотрено 438 млн рублей на приобретение оборудования в строящиеся образовательные учреждения.

Здравоохранение

• Установлен запрет на продажу детям и подросткам электронных систем доставки никотина и жидкости для них (в том числе, и безникотиновые).

• За нарушение запрета на продажу установлена административная ответственность для физлиц, предпринимателей и должностных лиц («вилка» от 3 до 150 тыс. рублей).

• В бюджете региона на 2018 год дополнительно предусмотрено 1,7 миллиардов рублей. Из них 252,6 миллионов рублей — на покупку современных высокоэффективных лекарств и средств для лечения туберкулёза.

Источник фото: телеканал «360»

Налоговые льготы и ставки

• Для книжных магазинов Московской области установлена льгота в 50% по арендной плате — мера поддержки действует в тех случаях, если размер арендной площади составляет до 100 кв. м.

• Новым административно-деловым центрам Подмосковья предоставили освобождение от налога на имущество в течение 4 лет, а также льготу на налог на прибыль на 4,5% от общий суммы прибыли.

• Расширен список железнодорожных перевозчиков, которые могут получить налоговые льготы — это дополнительно 212 организаций. В результате принятия закона в бюджете области могут возникнуть выпадающие доходы в размере 344 миллиона рублей, однако поступившие впоследствии доходы компенсируют их более чем в 10 раз.

Наказы

• В Закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Наказы избирателей внесены новые изменения.

• Всего на 2018 год в плане — 1629 мероприятий (ремонт дорог, благоустройство дворов и детских площадок, оборудование и ремонт детских садов и образовательных учреждений, медицинских организаций, спортивных и культурных объектов и т. п.).

• На исполнение наказов предусмотрено 830 млн рублей — на 80 млн больше, чем изначально планируется на каждый год (по 750 млн ежегодно).

• Уже началась работа по формированию наказов избирателей на 2019 год — планируется её закончить к 1 октября 2018 года. К ней подключены депутаты местных Советов депутатов, главы муниципалитетов. Закон по наказам на 2019 год планируется принять в IV квартале текущего года.

Инициативное бюджетирование

• До конца года Мособлдума планируется принять региональный закон об инициативном бюджетировании, чтобы уже в 2019 году начать конкурсный отбор первых инициативных проектов жителей.

• Цель — реализация механизмов вовлечения жителей к участию в государственном и муниципальном управлении, активизация участия жителей в осуществлении МСУ и решении вопросов местного значения.

• В бюджете региона уже запланированы все необходимые средства — по 300 миллионов рублей ежегодно.

Благоустройство

• В этом году были созданы административные комиссии, контролирующие вопросы местного значения. Они берут под контроль состояние дорог, зданий, тротуаров, уборку территорий, нелегальный выброс мусора, парковки на газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном месте, соблюдение закона о тишине.

• В Мособлдуме создана комиссия по мониторингу правоприменения закона «О благоустройстве». Её цель — всесторонний анализ положений действующей редакции закона, оценка сбалансированности установленных требований по благоустройству и выявление необходимости внесения изменений в закон. Например, уже есть ряд моментов, отмеченных жителями, касающихся корректировки требований к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения.

Источник фото: телеканал «360»

Транспорт

• Установлен предельный возраст для регионального общественного транспорта — для автобусов малого класса введен предел в 5 лет с момента выпуска, а для среднего и большого — 7 лет.

• Введен обязательный трехлетний стаж вождения для водителей такси.

• Введена ответственность за нарушение правил поведения в аэропортах — поправки в региональный КоАП появились по просьбе представителей аэропортов Московской области, которые пожаловались на отсутствие единых правил.

• Введена ответственность для перевозчиков за непредставление информации о движении общественного транспорта в региональную навигационно-информационную систему региона (РНИС).

• Московская область сможет возмещать выпадающие доходы перевозчиков по водным маршрутам за перевозку пассажиров — таким образом, цена не будет расти — все льготы будет компенсировать регион.

Год добровольчества и волонтёрства

• Установлены памятная дата — День добровольца (волонтера) Подмосковья (29 октября) и праздничный день Московской области — День поисковика Подмосковья (третья суббота ноября).

• Принят Закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области».

• Координационный совет в сфере добровольчества при губернаторе Подмосковья возглавила заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая

• Народным дружинникам в Московской области будет предоставляться страховка на период их участия в мероприятиях органов госвласти или органов МСУ.

• Подведены итоги конкурса школьных сочинений «Волонтер — призвание души». В нём приняли участие ученики старших классов подмосковных школ.

Экология

• Начиная с прошлого года, отдельные рабочие группы при профильном Комитете Мособлдумы созданы по каждому объекту, вызвавшему наибольший общественный резонанс — всего их 9. И за каждым членом Комитета закреплен «свой» объект (полигон). Всего с начала этого года в общей сложности было проведено 21 мероприятие.

• Проведен второй региональный форум «СтЭКОвка» — в нём приняло участие более 500 человек. Итогом стало одобрение экспертным жюри форума двух проектов — «ЭКОпатруль» и «ЭКОполис».

• Создана рабочая группа для рассмотрения вопросов по совершенствованию законодательства в сфере недропользования — она занимается подготовкой закинициатив. Одна из них направлена на учёт нарушений условий пользования недрами и обстоятельств, приведших к данным нарушениям при решении вопроса о продлении срока пользования участком недр. Кроме того, рассматривается возможность создания фонда рекультивации, механизм работы которого сейчас обсуждается.

Наро-Фоминск. • В бюджете региона дополнительно предусмотрено 1,66 млрд рублей на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск Рошаль и Серебряные пруды, а также 767 млн рублей на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура Руза , Рошаль, Дмитров

Источник фото: телеканал «360»

Избирательное законодательство

• Принят закон, согласно которому жители Подмосковья, которые в день выборов губернатора не будут находиться в области, смогут проголосовать в другом субъекте. В частности, избиратели смогут проголосовать в больницах в Москве, на железнодорожных узлах, аэропортах, Центральном телеграфе и других местах.

Административная реформа

• В текущем году было преобразовано 4 муниципалитета из района в городской округ, это: Можайский, Дмитровский, Ногинский, Талдомский.

Можайск и Талдом. • Статус «Город областного подчинения» получили 4 города — Дмитров, Ногинск

Долевое строительство

• Рабочая группа Мособлдумы по защите прав участников долевого строительства провела в прошлом году 6 выездных заседаний.

• Итог деятельности рабочей группы: законодательно прописали возможность предоставления без проведения торгов земли тем инвесторам, кто реализует проект в целях поддержки участников долевого строительства. Этот закон стал первым действием по итогам заседаний.

• С 2018 года рабочие группы есть в каждом муниципальном образовании, и представители Минстроя совместно с властями муниципалитета и активистами от инициативных групп граждан (дольщиков) в еженедельном режиме обсуждают стадии готовности объектов.

• В этом году тема получила развитие с крупным застройщиком — Urban Group. Дума утвердила среди внесённых в бюджет региона изменений средства на докапитализацию Федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Межбюджетный трансферт составит 3 млрд рублей + аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета. Деньги пойдут на достройку социальных объектов, заявленных в проектах Urban.

Законодательные инициативы Мособлдумы и обращения к федеральным властям

• Ужесточение ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб — речь идет о таких службах, как пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь. Инициатива была поддержана Советом законодателей России, направлена в Госдуму.

• Уточнение регулирования статуса наукоградов в законодательстве Российской Федерации — Инициатива была поддержана Советом законодателей России, направлена в Госдуму.

• Изменения режима использования территории в границах сельского поселения Бородинское — Мособлдума подготовила обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому

• Ужесточение ответственности для водителей, нарушающих правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды — Закинициатива направлена в Совет законодателей России

• Ограничение доступа к конкурсам на закупку питания фирмам-однодневкам — предложение направлено в Совет Федерации

• Освобождение от административной ответственности спецмашины за нарушение ПДД при выполнении неотложных служебных заданий — Парламент Московской области направил закинициативу в законодательные собрания России для рассмотрения и сбора предложений.

• Введение лицензирования на деятельность по эвакуации автомобилей — Закинициатива направлена в Совет законодателей России.