Социальное питание нуждается в формировании вертикально-интегрированной отрасли

Ростислав Анатольевич, Ульяновск — один из немногих регионов, в котором действует отдельный закон о социальном питании. С чем была связана необходимость его принятия?

Ростислав Эдварс: В первую очередь с желанием сформировать прозрачные и понятные правила работы в этой отрасли, внедрить соответствующие стандарты качества ведения бизнеса, взаимоотношения с гражданским обществом, надзором. На первом этапе мы обратились к высшей школе — МГУТУ им. К. Г. Разумовского для того, чтобы понять, как эти стандарты должны выглядеть. Наше сотрудничество продолжается до сих пор, в том числе и по программе подготовки кадров, ведь начата работа не на одно десятилетие, и уже сейчас необходимо закладывать прочный фундамент к формированию навыков здорового питания, тем более что это является одной из задач в новом майском указе президента.

Приходит время крупных игроков, когда по всей стране будут действовать единые стандарты и логистические цепочки

С момента принятия закона в вашем регионе прошло около четырех лет. Что изменилось и почему вы выступаете за принятие федерального закона о социальном питании?

Ростислав Эдварс: На региональном уровне удалось сделать довольно много. Сформировалась система тотального гражданского контроля — мы одни из немногих регионов, в котором, например, в школах проходит ежедневный родительский контроль. Бизнес максимально открыт проверкам со стороны надзорных органов и в то же время, благодаря деятельности ассоциации, все замечания надзорных органов становятся предметом анализа, ведется поиск совместных путей их решения. Найдены эффективные механизмы государственно-частного партнерства, благодаря которым начата модернизация оборудования и помещений. Но сейчас уже настало время для формирования вертикально-интегрированной отрасли в целом, поиска серьезных федеральных инвесторов. Это требует отдельного нормативного регулирования на уровне закона.

Но ведь появление крупных инвесторов неизбежно приведет к укрупнению игроков. Готовы ли операторы на местах к подобному развитию событий?

Ростислав Эдварс: Я думаю, что те, кто мыслит категориями устойчивого развития, неизбежно над этим задумываются. На мой взгляд, приходит время действительно крупных игроков, когда по всей стране будут действовать единые стандарты, сформируются понятные логистические цепочки и производственно-логистические центры, прямые связи с сельхозтоваропроизводителями. Все это в конечном счете позволит сделать социальное питание своеобразным локомотивом развития пищевой отрасли, наподобие крымского моста соединит стратегические планы по укреплению здоровья нации.