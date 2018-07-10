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Коммунальная авария лишила питьевой воды жителей части Карачаево‐Черкесии
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Коммунальная авария лишила питьевой воды жителей части Карачаево‐Черкесии 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Авария на водоводе в Черкесске временно лишила подачи питьевой воды жителей части города. Кроме того, такая же участь постигла аул Псыж и село Дружба, сообщил «Интерфакс».
По данным агентства, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
«Приостановлена подача воды в районе улиц Лермонтова, Шевченко, Лободина, Международной, Умара Алиева, а также в два населенных пункта, расположенных в пригороде республиканской столицы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что был организован подвоз воды в социальные учреждения, которые находятся в зоне аварии. Например, в Черкесскую городскую клиническую больницу были доставлены контейнеры с водой.
Между тем, как отметили в АО «Водоканал», возобновление подачи питьевой воды ожидается уже утром 11 июля.
Ранее сообщалось, что доступ к чистой питьевой воде получили более 320 человек Можайска, а также отдаленных населенных пунктов городского округа. Таковы результаты исполнения поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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