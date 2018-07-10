Коммунальная авария лишила питьевой воды жителей части Карачаево‐Черкесии

Авария на водоводе в Черкесске временно лишила подачи питьевой воды жителей части города. Кроме того, такая же участь постигла аул Псыж и село Дружба, сообщил «Интерфакс»

По данным агентства, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Приостановлена подача воды в районе улиц Лермонтова, Шевченко, Лободина, Международной, Умара Алиева, а также в два населенных пункта, расположенных в пригороде республиканской столицы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что был организован подвоз воды в социальные учреждения, которые находятся в зоне аварии. Например, в Черкесскую городскую клиническую больницу были доставлены контейнеры с водой.

Между тем, как отметили в АО «Водоканал», возобновление подачи питьевой воды ожидается уже утром 11 июля.