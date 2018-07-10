Ещё
Житель Тверской области ушел в лес в конце июня и до сих пор не вернулся домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Тверской области ушел в лес в конце июня и до сих пор не вернулся домой 

tvernews.ru 5 часов назад
Фото: tvernews.ru
Пропал Михайлов Александр Александрович, 1960 г.р., г. Белый. 30 июня этого года около 3:30 ушел в лес за Совхоз Бельский в сторону деревни Мокрый луг и не вернулся.
Приметы: рост 185 — 190 см, худощавого телосложения, волосы темные с залысиной, глаза карие, лоб высокий.
Особые приметы: на правой руке на пальцах татуировки «1960» и «Саша».
Был одет: зеленый пиджак, коричневые брюки, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка
При себе имел: бидон, сумку через плечо, зажигалку, наручные часы.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить: 89106463434, 89040141234 или 102.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области завершается подготовка к переходу на цифровое телерадиовещание Пляж на набережной Афанасия Никитина в Твери не прошел проверку по качеству почвы и воды Прокуратура обвинила правительство Тверской области в волоките
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение