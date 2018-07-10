Житель Тверской области ушел в лес в конце июня и до сих пор не вернулся домой

Пропал Михайлов Александр Александрович , 1960 г.р., г. Белый . 30 июня этого года около 3:30 ушел в лес за Совхоз Бельский в сторону деревни Мокрый луг и не вернулся. Приметы: рост 185 — 190 см, худощавого телосложения, волосы темные с залысиной, глаза карие, лоб высокий. Особые приметы: на правой руке на пальцах татуировки «1960» и «Саша». Был одет: зеленый пиджак, коричневые брюки, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка При себе имел: бидон, сумку через плечо, зажигалку, наручные часы. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить: 89106463434, 89040141234 или 102.