Житель Тверской области ушел в лес в конце июня и до сих пор не вернулся домой 

Пропал Михайлов Александр Александрович, 1960 г.р., г. Белый. 30 июня этого года около 3:30 ушел в лес за Совхоз Бельский в сторону деревни Мокрый луг и не вернулся.
Приметы: рост 185 — 190 см, худощавого телосложения, волосы темные с залысиной, глаза карие, лоб высокий.
Особые приметы: на правой руке на пальцах татуировки «1960» и «Саша».
Был одет: зеленый пиджак, коричневые брюки, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка
При себе имел: бидон, сумку через плечо, зажигалку, наручные часы.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить: 89106463434, 89040141234 или 102.