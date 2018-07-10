Водители-механики ЗРК «Бук-М2» Центрального военного округа осваивают экстремальное вождение

В ходе полевых занятий им предстояло пройти испытание противотанковым рвом, минным полем, крутыми спусками и подъемами, колейным мостом, лесисто-болотистой местностью.

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае , отработали приемы по экстремальному вождению на зенитных ракетных комплексах «БУК-М2» в ходе занятий по боевой подготовке.

Водителям-механикам подразделений предстояло продемонстрировать свои навыки по управлению боевыми машинами в условиях лесисто-болотистой местности. По условию задачи, трасса, протяженностью более 5 км, включала в себя следующие элементы — противотанковый ров, минное поле, крутые спуски и подъемы, колейный мост. Особую сложность для прохождения составил участок с нестабильным грунтом, преодолеть который военнослужащие должны были на максимальной возможной скорости.