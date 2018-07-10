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Водители-механики ЗРК «Бук-М2» Центрального военного округа осваивают экстремальное вождение
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Водители-механики ЗРК «Бук-М2» Центрального военного округа осваивают экстремальное вождение 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полевых занятий им предстояло пройти испытание противотанковым рвом, минным полем, крутыми спусками и подъемами, колейным мостом, лесисто-болотистой местностью.
Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отработали приемы по экстремальному вождению на зенитных ракетных комплексах «БУК-М2» в ходе занятий по боевой подготовке.
Водителям-механикам подразделений предстояло продемонстрировать свои навыки по управлению боевыми машинами в условиях лесисто-болотистой местности. По условию задачи, трасса, протяженностью более 5 км, включала в себя следующие элементы — противотанковый ров, минное поле, крутые спуски и подъемы, колейный мост. Особую сложность для прохождения составил участок с нестабильным грунтом, преодолеть который военнослужащие должны были на максимальной возможной скорости.
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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