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Какие ракетные корабли рождаются на Волге
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Какие ракетные корабли рождаются на Волге 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Корабли, которые строит завод на Волге, предназначены для морских акваторий. Малые по размерам, они имеют очень мощное вооружение, в том числе ракеты многоцелевого назначения «Калибр». Именно корабли этого проекта — «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» — 7 октября и 20 ноября 2015 года с акватории Каспийского моря нанесли удары крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры запрещенного в РФ Исламского государства на территории Сирии.
А боевая служба «Серпухова» и «Зеленого Дола» — тоже проекта 21631 — проходила в Средиземном море. 19 августа 2016 года с этих кораблей из восточной части Средиземного моря были нанесены ракетные удары по целям запрещенной в России террористической группировки «Джебхад ан-Нусра» в Сирии. И стало окончательно ясно, что не только американский флот имеет корабли с высокоточными крылатыми ракетами на борту. Корабли проекта 21631 могут быть вооружены и чисто противокорабельными ракетами «Оникс», способными вывести из строя даже авианосец.
Известно, что малые ракетные корабли проекта 21631 несут и будут нести службу на Балтийском, Каспийском и Черном морях.
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