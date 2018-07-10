Подготовлены национальные проекты о развитии дорог и здравоохранения

Министерство транспорта внесло в правительство предложения по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». «Проект объединяет многие территории нашей страны, предполагает реконструкцию трасс и развязок, приведение их в нормативное состояние, что необходимо для расширения пассажирских и грузовых перевозок, просто для развития торговли, в целом для более устойчивого развития экономики», — отметил глава правительства на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где рассматривались эти инициативы.

Наводить порядок на дорогах начали в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В него вошли 38 крупных городов и агломераций из 36 регионов. В результате более половины улиц и дорог в них привели к нормативу.

— Теперь мы планируем добиться изменений и в регионах в целом, снизить количество перегруженных и аварийно-опасных участков, увеличить долю качественных трасс, чтобы не менее 50 процентов протяженности дорог регионального значения соответствовали нормативным требованиям, — заявил Медведев.

Минтранс считает, что нужно продолжить действующий приоритетный проект по 38 агломерациям и расширить еще на 40 — с меньшим количеством жителей. «Таким образом эта часть национального проекта охватит 78 городских поселений с численностью жителей более половины населения страны», — суммировал министр транспорта Евгений Дитрих

Качественная дорожная сеть должна способствовать снижению смертности на трассах. Этот показатель постепенно снижается, а в качестве ориентира установлен порог в не более 4 погибших на 100 тысяч человек. «Мы хотим добиться того, чтобы гибель людей на дорогах и вовсе стала крайне редкой, поэтому должны создать такую инфраструктуру, которая поможет сохранить жизнь и здоровье все участников движения», — подчеркнул премьер-министр.

В отдельном блоке национального проекта прописаны меры для повышения качества медицинской помощи пострадавшим на дорогах, шаги пропаганды соблюдения Правил дорожного движения, в том числе обучение детей правильному поведению на дорогах.

Качественная дорожная сеть должна способствовать снижению смертности на трассах

Не отказывается правительство и от административного воздействия на участников дорожного движения. «Предусматривается целый ряд мероприятий по усилению ответственности водителей за нарушение наиболее аварийных категорий правонарушений», — заявил Дитрих.

министерство здравоохранения подготовило шаги для реализации национального проекта «Здравоохранение». Он включает восемь направлений, начиная от совершенствования первичной медико-санитарной помощи, когда определяется, чем нужно помочь пациенту, и до развития профильного образования и экспорта медицинских услуг.

— Одна из ключевых задач этого национального проекта — снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, для чего будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, будет вестись масштабная профилактика соответствующих заболеваний, — напомнил глава правительства на заседании.