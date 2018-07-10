В рамках ИННОПРОМ-2018 состоялся стратегический совет по инвестициям в новые индустрии «Рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и проблемы» под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Глава Минпромторга России рассказал о работе, связанной с подготовкой национального проекта развития экспорта.
Эта работа должна быть закончена к 1 октября, но мы уже сформировали его структуру и, по сути, оформили предварительный вариант паспорта нацпроекта. Базовой организацией, которая координирует всю эту деятельность, является РЭЦ. В стране создано единое окно поддержки процессов наращивания объемов экспорта, — подчеркнул Министр.
Он также отметил, что для прорыва на внешние рынки нужны инвестиции в новые, масштабные, ориентированные на экспорт промышленные инициативы.
Чтобы создать соответствующие условия для их реализации, мы уже взяли курс на укрупнение и унификацию инструментов поддержки экспорта. Основные субсидиарные механизмы будут дополнены требованиями к объемам внешних поставок. Кроме того, мы намерены пересмотреть стратегии и долгосрочные программы развития госкомпаний, внедрив жесткие КПЭ по экспорту. То же самое, на наш взгляд, должны сделать все предприятия реального сектора, — заявил Денис Мантуров.
Глава «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев, рассказал о планах объединения институтов поддержки экспорта на базе РЭЦ к 2021 году: «Система „одного окна“ на базе РЭЦ должна включать все задействованные ведомства и (обеспечить) возможность экспортерам в электронной форме представлять все необходимые документы. К 2021 году мы должны запустить такую систему и обеспечить покрытие минимум 10% всех экспортных операций». «Принято решение о серьезной модернизации валютного регулирования. Уже даны необходимые поручения по разработке законопроекта, который позволит экспортерам, всем профессиональным участникам внешнеэкономической деятельности отказаться от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства. Будут предупреждения и будет мониторинг в плане анализа сомнительных сделок, но от «драконовских» мер по валютному законодательству договорились от отказываться», — сообщил Андрей Слепнев. Кроме того, участники совета обсудили возможность сокращения сроков и стоимости оформления экспорта на границе в 2 раза, рост уровня несырьевого неэнергетического экспорта в январе — апреле на 27,4% и необходимые стимулы для развития экспорта даже при условиях нарастающего протекционизма и санкций.