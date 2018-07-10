Рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и проблемы

Эта работа должна быть закончена к 1 октября, но мы уже сформировали его структуру и, по сути, оформили предварительный вариант паспорта нацпроекта. Базовой организацией, которая координирует всю эту деятельность, является РЭЦ. В стране создано единое окно поддержки процессов наращивания объемов экспорта, — подчеркнул Министр.

Он также отметил, что для прорыва на внешние рынки нужны инвестиции в новые, масштабные, ориентированные на экспорт промышленные инициативы.

Чтобы создать соответствующие условия для их реализации, мы уже взяли курс на укрупнение и унификацию инструментов поддержки экспорта. Основные субсидиарные механизмы будут дополнены требованиями к объемам внешних поставок. Кроме того, мы намерены пересмотреть стратегии и долгосрочные программы развития госкомпаний, внедрив жесткие КПЭ по экспорту. То же самое, на наш взгляд, должны сделать все предприятия реального сектора, — заявил Денис Мантуров.