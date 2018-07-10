Ещё
Гаврилов: закон о благотворительности позволил запустить своеобразный Uber для волонтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гаврилов: закон о благотворительности позволил запустить своеобразный Uber для волонтеров 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов во вторник рассказал о том, какие результаты показало действие закона о благотворительной деятельности и волонтерстве в новой редакции.
По его словам, за время реализации плана мероприятий по развитию добровольчества, утвержденного в 2017 году, на федеральном уровне были уравнены понятия «волонтерство» и «добровольчество», а также упрощен регламент взаимодействия властей с волонтерскими организациями.
Кроме того, стало значительно проще определить, куда податься человеку, который хочет посвятить свободное время добрым делам и понять каким благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям в городе нужна помощь.
«Теперь, чтобы заняться волонтерством, сначала нужно зарегистрироваться в единой электронной системе Добровольцыроссии.рф. Это своеобразный Uber для волонтеров. После регистрации можно будет видеть, где именно и для чего требуется помощь волонтеров. Человек может выбрать опцию «искать рядом со мной» или просто посмотреть на карте России все возможности для добровольца и, если есть желание и возможность, отправиться в любую точку страны», — рассказал глава думского комитета.
Гаврилов обратил внимание, что региональные законы о волонтерстве на базе федерального закона были приняты по всей стране.
Парламентская газета: последние новости
На юге Сирии нашли американские противотанковые системы За двойное гражданство могут запретить работать в СМИ и Центробанке Стаж сотрудников наркоконтроля учтут при переводе в МВД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение