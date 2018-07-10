Гаврилов: закон о благотворительности позволил запустить своеобразный Uber для волонтеров

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов во вторник рассказал о том, какие результаты показало действие закона о благотворительной деятельности и волонтерстве в новой редакции.

По его словам, за время реализации плана мероприятий по развитию добровольчества, утвержденного в 2017 году, на федеральном уровне были уравнены понятия «волонтерство» и «добровольчество», а также упрощен регламент взаимодействия властей с волонтерскими организациями.

Кроме того, стало значительно проще определить, куда податься человеку, который хочет посвятить свободное время добрым делам и понять каким благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям в городе нужна помощь.

«Теперь, чтобы заняться волонтерством, сначала нужно зарегистрироваться в единой электронной системе Добровольцыроссии.рф. Это своеобразный Uber для волонтеров. После регистрации можно будет видеть, где именно и для чего требуется помощь волонтеров. Человек может выбрать опцию «искать рядом со мной» или просто посмотреть на карте России все возможности для добровольца и, если есть желание и возможность, отправиться в любую точку страны», — рассказал глава думского комитета.

Гаврилов обратил внимание, что региональные законы о волонтерстве на базе федерального закона были приняты по всей стране.