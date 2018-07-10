В Совфеде не увидели угрозы для России в наращивании мощи НАТО

Планы НАТО по наращиванию военной мощи не представляют опасности для России . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

"Представляют ли угрозу для России их намерения создать 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, способных развернуться за 30 дней? Нет, не представляют, даже в случае точного их воплощения. Потому что наша оборона крепка, а военная мощь прочна, и мы можем противостоять любой потенциальной военной угрозе", — сказал он.