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В Совфеде не увидели угрозы для России в наращивании мощи НАТО
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В Совфеде не увидели угрозы для России в наращивании мощи НАТО 

ТВ Центр 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
Планы НАТО по наращиванию военной мощи не представляют опасности для России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.
"Представляют ли угрозу для России их намерения создать 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, способных развернуться за 30 дней? Нет, не представляют, даже в случае точного их воплощения. Потому что наша оборона крепка, а военная мощь прочна, и мы можем противостоять любой потенциальной военной угрозе", — сказал он.
Бондарев отметил, что «погоду в НАТО» делают Соединенные Штаты, в связи с чем страны альянса под из руководством будут наращивать расходы на оборону. В 2019 году затраты на оборону должны достигнут рекордных отметок.
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