В Совфеде заявили, что планы НАТО по наращиванию мощи не представляют угрозы для России 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Планы Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи и увеличению странами — членами организации расходов на оборону не представляют угрозы для России даже в случае их реализации. Об этом заявил во вторник ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Представляют ли угрозу для России их намерения создать 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, способных развернуться за 30 дней? Нет, не представляют, даже в случае точного их воплощения. Потому что наша оборона крепка, а военная мощь прочна, и мы можем противостоять любой потенциальной военной угрозе", — сказал он.
Бондарев отметил, что США «делают погоду в НАТО, поэтому сейчас члены альянса под их руководством и с их подачи будут наращивать расходы на оборону, чтобы довести их в 2019 году до рекордных отметок».