Мероприятие к 30‑летию «Всероссийского общества инвалидов» проведут в Подмосковье 12 июля

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», состоится 12 июля в Доме правительства Московской области , говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Принимаемые усилия и меры пока не могут в полной мере компенсировать все трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Но в Подмосковье делается и будет делаться все, чтобы они чувствовали себя уверенно и могли реализовать свои возможности», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская

В открытии мероприятия и награждении заслуженных представителей Всероссийского общества инвалидов, примет участие министр социального развития Московской области Ирина Фаевская и депутат Госдумы , председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев

Сейчас Московская областная организация Всероссийского общества инвалидов — самая авторитетная и многочисленная общественная организация Подмосковья в области защиты прав инвалидов и создания условий для их комфортной городской среды.