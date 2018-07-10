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Жителей поселка Мокшан оставили без воды
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Жителей поселка Мокшан оставили без воды 

Российская Газета 6 часов назад
— С начала лета у нас — перебои с водой. Мы живем в двухэтажном доме, к нам вода не доходит. Мы пытались привлечь внимание чиновников к проблеме — звонили, отправляли письма, публиковали обращение в местной газете. Но никто не отреагировал, будто все в норме, — рассказывает прикованная к кровати инвалид Лидия Троицкая.
Она проживает на улице Победы, где в квартирах принято держать постоянный запас воды — в ведерках, тазиках, бутылях. При этом тариф на водоснабжение и водоотведение — один из самых высоких в регионе. С июля он еще повысился на шесть процентов, а перебои с водой остались.
— Откроешь вентиль, а там одни хрипы, стоны и ни капли. Если нужно принять душ, лучше встать в два часа ночи, — рассказывает жительница улицы Студенческой Татьяна Николаевна.
В районной администрации от комментариев отказались, сославшись на то, что водоснабжение поселка относится к полномочиям муниципалитета. Главу поселковой администрации Николая Паняева на рабочем месте застать не удалось. Как рассказали местные жители, он проживает в многоэтажном доме и частенько сам носит воду в ведрах от соседей. Во всех бедах власти винят… огородников.
— Люди ведут себя безответственно. Зная, что воды не хватает, все равно поливают. Запретить мы им не можем, так как они оплачивают потребление воды по счетчику. Но в результате страдают все, — призналась замглавы администрации поселка Мокшан Оксана Пузрина.
Но если верить словам директора водоснабжающей организации «Росич» Сергея Миронова, проблема в другом.
"Мы уже привыкли, что по вечерам воды в кране нет. Если нужно принять душ, лучше встать в два часа ночи"
— Все десять скважин, которые питают Мокшан, задействованы в полном объеме. Мы неоднократно ставили перед властями вопрос о необходимости пробурить дополнительно хотя бы еще две скважины, но в прошлом году вместо этого средства были направлены на программу переселения соотечественников. Мы получили увеличение числа потребителей, а мощности по добыче воды остались на прежнем уровне, — говорит он.
Раньше в поселке было около 500 водоразборных колонок, но люди стали проводить водопровод в дома. В итоге содержать их стало нерентабельно. Теперь остались 18 колонок, которыми официально пользуются 48 человек из пяти тысяч зарегистрированных абонентов.
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