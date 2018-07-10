Хироо Онода: японский солдат, который воевал 30 лет после сентября 1945 года

«Для него война не закончилась», — говорят иногда о бывших солдатах и офицерах. Но это, скорее, иносказание. А вот японец Хироо Онода был уверен, что война все еще продолжается и через несколько десятилетий после окончания Второй мировой. Как же так получилось?

Разведчик на Лубанге

Хироо Онода родился 19 марта 1922 года в селе Камэкава префектуры Вакаяма . Окончив школу, в апреле 1939 года он устроился в торговую компанию «Тадзима», расположенную в китайском городе Ханькоу. Там юноша овладел не только китайским языком, но и английским. Но в декабре 1942 года ему пришлось вернуться в Японию — призвали на военную службу. В августе 1944 года Онода поступил в армейское училище Накано, готовившее офицеров разведки. Но завершить обучение молодому человеку не удалось — его срочно отправили на фронт.

В январе 1945-го Хироо Оноду уже в звании младшего лейтенанта перебросили на филиппинский остров Лубанг . Он получил приказ держаться до последнего. Прибыв на Лубанг, Онода предложил местному командованию начать подготовку к длительной обороне острова. Но его призыв проигнорировали. Американские войска без труда разбили японцев, и разведывательный отряд во главе с Онодой вынужден был бежать в горы. В джунглях военные обустроили базу и начали партизанскую войну в тылу врага. Отряд состоял всего из четырех человек: самого Хироо Оноды, рядового первого класса Юити Акацу, рядового высшего класса Кинсити Кодзуки и капрала Сёити Симады.

В сентябре 1945-го, вскоре после подписания Японией акта о капитуляции, с самолетов в джунгли был сброшен приказ командира 14-й армии, предписывающий сдать оружие и капитулировать. Однако Онода счел это провокацией со стороны американцев. Его отряд продолжал борьбу, надеясь, что остров вот-вот вернется под контроль японцев. Поскольку у группы партизан не было связи с японским командованием, вскоре японские власти объявили их погибшими.

«Война» продолжается

В 1950 году Юити Акацу сдался филиппинской полиции. В 1951-м он вернулся на родину, благодаря чему стало известно, что члены отряда Оноды еще живы. 7 мая 1954 года в горах Лубанга произошла стычка группы Оноды с филиппинской полицией. Сёити Симада был убит. В Японии к тому времени была создана специальная комиссия, занимавшаяся поисками японских военнослужащих, оставшихся за рубежом. Несколько лет члены комиссии занимались поисками Оноды и Кодзуки, но безуспешно. 31 мая 1969 года японское правительство вторично объявило Оноду и Кодзуку погибшими и посмертно наградило их орденом Восходящего Солнца 6-й степени.

19 сентября 1972 года на Филиппинах полицейские застрелили японского солдата, пытавшегося реквизировать рис у крестьян. Этим солдатом оказался Кинсити Кодзука. Онода остался один, без товарищей, но сдаваться, очевидно, не собирался. В ходе «операций», которые он совершал сначала с подчиненными, а затем в одиночку, были убиты около 30 и тяжело ранены около 100 военных и гражданских лиц.

Верность офицерской чести

20 февраля 1974 года японский студент-путешественник Норио Судзуки случайно наткнулся на Оноду в джунглях. Он рассказал офицеру о конце войны и нынешнем положении в Японии и пытался склонить его к возвращению на родину, но тот отказался, мотивируя это тем, что не получал такого приказа от своего непосредственного начальства.

Судзуки вернулся в Японию с фотографиями Оноды и рассказами о нем. Японскому правительству удалось связаться с одним из бывших командиров Оноды — майором Ёсими Танигути, который теперь вышел в отставку и работал в книжном магазине. 9 марта 1974 года Танигути в военной форме прилетел на Лубанг, вышел на связь с бывшим подчиненным и передал ему приказ прекратить все боевые операции на острове. 10 марта 1974 года Онода сдался филиппинским военным. Ему грозила смертная казнь за «боевые операции», которые квалифицировались местными властями как грабежи и убийства. Однако благодаря вмешательству Министерства иностранных дел Японии он был помилован и 12 марта 1974 года торжественно вернулся на родину.