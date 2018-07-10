Среди саратовских владельцев домашних животных приобрёл популярность груминг

В ветеринарных клиниках Саратовской области всё большим спросом пользуются новые виды услуг для животных — снятие зубного камня и груминг. Последний включает в себя чистку зубов и ушей, обработку когтей, устранение выделений из глаз, чистку анальных желез. Об установившейся тенденции сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области.

Всего же за первые шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 12 569 обращений в ветеринарную службу за помощью животным. В счёт идут как гигенические процедуры, так и лечебные мероприятия. Было прооперировано 2200 и привито 9085 питомцев. Ветеринарными клиниками областного центра проведено 399 рентгенологических и 85 УЗИ-исследований.

Не обошлось и без необычных случаев. Терапию прошли даже хорек, енот, три черепахи, рептилии, две обезьяны и два лемура — обитатели передвижных зоовыставок и цирка.