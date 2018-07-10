Много интересных фактов о бабочках узнают гости библиотеки на Лухмановской

14 июля гости библиотеки на Лухмановской побеседуют об удивительных творениях природы— бабочках. А на мастер-классе, который также пройдет в этот день, участники смогут сделать свою бабочку. Название предстоящего мероприятия — «Кто летает, но не птица?».

В ходе беседы читатели вспомнят о том, каких бабочек они знают. Наверняка, что кроме капустницы и крапивницы ребята озвучат еще какие-нибудь экзотические названия этих насекомых.

Интересно участникам беседы будет узнать, откуда пошло такое название «бабочка». Кроме того, сотрудники библиотеки расскажут о том, что эти нежные создания живут совсем недолго. А также о том, какие стадии развития они проходят.

У ребят будет возможность взять домой на прочтение книги о бабочках. Эту подборку литературы читатели смогут найти в конференц-зале.

На мастер-классе гости библиотеки познакомятся с техникой оригами и создадут свою бабочку.