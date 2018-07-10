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Много интересных фактов о бабочках узнают гости библиотеки на Лухмановской
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Много интересных фактов о бабочках узнают гости библиотеки на Лухмановской 

Управа района Косино-Ухтомский 6 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
14 июля гости библиотеки на Лухмановской побеседуют об удивительных творениях природы— бабочках. А на мастер-классе, который также пройдет в этот день, участники смогут сделать свою бабочку. Название предстоящего мероприятия — «Кто летает, но не птица?».
В ходе беседы читатели вспомнят о том, каких бабочек они знают. Наверняка, что кроме капустницы и крапивницы ребята озвучат еще какие-нибудь экзотические названия этих насекомых.
Интересно участникам беседы будет узнать, откуда пошло такое название «бабочка». Кроме того, сотрудники библиотеки расскажут о том, что эти нежные создания живут совсем недолго. А также о том, какие стадии развития они проходят.
У ребят будет возможность взять домой на прочтение книги о бабочках. Эту подборку литературы читатели смогут найти в конференц-зале.
На мастер-классе гости библиотеки познакомятся с техникой оригами и создадут свою бабочку.
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