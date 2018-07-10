Эксперт: Качество сотовой связи у нас на высоком уровне

За последние восемь лет показатель доступности сотовой связи в Москве стал выше, чем во многих европейских городах. Об этом 10 июля сообщил «ВМ» руководитель направления по работе с операторами сотовой связи Департамента информационных технологий Виктор Баранцев.

— Виктор Викторович, у вас непростой сектор — вам приходится договариваться с коммерческими организациями.

— Да, мы занимаемся сотовой связью как частью общей системы телекоммуникаций в Москве в направлении развития инфраструктуры. Особенность в том, что операторы самостоятельно определяют свою политику. Когда мы начали работать в городе в 2010 году, только развивался 3G, а 4G не было даже как стандарта. На тот момент со связью были проблемы. Характерный пример — новогодняя ночь, когда шла перегрузка линий.

— Сейчас такие вещи даже не вспоминаются…

— Да, мы значительно улучшили покрытие и качество связи. В этом году 1 января мы замеряли скорость одного из операторов на Манежной площади — показало 70 мегабит в секунду. Никаких осложнений. Сигнал зависит от количества базовых станций. От города требовалась помощь с площадками, так как для размещения оборудования были нужны городские коммуникации. Мы разработали и предложил ряд мер, которые упростили доступ к ним. Также была разработана методика оценки площадок. Сегодня сетями 2G покрыто 100 процентов Москвы. 3G — тоже практически стопроцентное покрытие, максимум 2–3 процента не хватает в каких-нибудь лесных массивах на территории Новой Москвы. Операторы почти закончили строительство инфраструктуры для сетей LTE.

— Для размещения базовых станций используются опоры двойного назначения.

— Когда внедряли стандарт 4G, который требует размещения базовых станций через каждые 100–150 метров, мы изучили международный опыт и остановились на опорах Моссвета, ведь они расположены там, где находятся абоненты: в жилых районах, вдоль дорог.

— Сколько всего станций в Москве?

— Порядка 60 тысяч на сотовых операторов. Когда их количество увеличилось и они стали видны на улицах, у жителей возникли вопросы, не опасно ли это. Мы проводим разъяснительную кампанию, подключаем к работе Роскомнадзор Роспотребнадзор , рассказываем, почему базовые станции необходимы, объясняем физику процессов распространения радиоволн и порядок организации контроля и надзора. Довольно часто я получаю приглашения из управ и префектур, куда жители обращаются с подобными вопросами.

— А если говорить о ценовой политике?

— В столице самая дешевая связь в мире — в сравнении с мегаполисами. Например, стоимость мобильного интернета в 10 раз ниже, чем в Нью-Йорке . У нас средний счет абонента в месяц примерно 450–500 рублей, около 8 долларов, а в Нью-Йорке — 80–100. Да и качество связи высокое. Разница хорошо видна за рубежом. Например, в центре крупных европейских городов есть зоны, где даже голосовые сервисы недоступны.

СПРАВКА

Ковровое покрытие сетями 5G — это перспективы точно не ближайшего года. Еще не все возможности сетей четвертого исчерпаны. Для инвестиций операторов в сети нового поколения должны созреть потребности — новые сервисы, требующие высоких скоростей, активное развитие интернета вещей. Пока сети 5G будут строиться исключительно под конкретные проекты. Плотность размещения базовых станций для таких сетей должна быть выше, чем сейчас.