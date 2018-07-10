Ещё
Эксперт: Качество сотовой связи у нас на высоком уровне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Качество сотовой связи у нас на высоком уровне 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
За последние восемь лет показатель доступности сотовой связи в Москве стал выше, чем во многих европейских городах. Об этом 10 июля сообщил «ВМ» руководитель направления по работе с операторами сотовой связи Департамента информационных технологий Виктор Баранцев.
— Виктор Викторович, у вас непростой сектор — вам приходится договариваться с коммерческими организациями.
— Да, мы занимаемся сотовой связью как частью общей системы телекоммуникаций в Москве в направлении развития инфраструктуры. Особенность в том, что операторы самостоятельно определяют свою политику. Когда мы начали работать в городе в 2010 году, только развивался 3G, а 4G не было даже как стандарта. На тот момент со связью были проблемы. Характерный пример — новогодняя ночь, когда шла перегрузка линий.
— Сейчас такие вещи даже не вспоминаются…
— Да, мы значительно улучшили покрытие и качество связи. В этом году 1 января мы замеряли скорость одного из операторов на Манежной площади — показало 70 мегабит в секунду. Никаких осложнений. Сигнал зависит от количества базовых станций. От города требовалась помощь с площадками, так как для размещения оборудования были нужны городские коммуникации. Мы разработали и предложил ряд мер, которые упростили доступ к ним. Также была разработана методика оценки площадок. Сегодня сетями 2G покрыто 100 процентов Москвы. 3G — тоже практически стопроцентное покрытие, максимум 2–3 процента не хватает в каких-нибудь лесных массивах на территории Новой Москвы. Операторы почти закончили строительство инфраструктуры для сетей LTE.
— Для размещения базовых станций используются опоры двойного назначения.
— Когда внедряли стандарт 4G, который требует размещения базовых станций через каждые 100–150 метров, мы изучили международный опыт и остановились на опорах Моссвета, ведь они расположены там, где находятся абоненты: в жилых районах, вдоль дорог.
— Сколько всего станций в Москве?
— Порядка 60 тысяч на сотовых операторов. Когда их количество увеличилось и они стали видны на улицах, у жителей возникли вопросы, не опасно ли это. Мы проводим разъяснительную кампанию, подключаем к работе Роскомнадзор, Роспотребнадзор, рассказываем, почему базовые станции необходимы, объясняем физику процессов распространения радиоволн и порядок организации контроля и надзора. Довольно часто я получаю приглашения из управ и префектур, куда жители обращаются с подобными вопросами.
— А если говорить о ценовой политике?
— В столице самая дешевая связь в мире — в сравнении с мегаполисами. Например, стоимость мобильного интернета в 10 раз ниже, чем в Нью-Йорке. У нас средний счет абонента в месяц примерно 450–500 рублей, около 8 долларов, а в Нью-Йорке — 80–100. Да и качество связи высокое. Разница хорошо видна за рубежом. Например, в центре крупных европейских городов есть зоны, где даже голосовые сервисы недоступны.
СПРАВКА
Ковровое покрытие сетями 5G — это перспективы точно не ближайшего года. Еще не все возможности сетей четвертого исчерпаны. Для инвестиций операторов в сети нового поколения должны созреть потребности — новые сервисы, требующие высоких скоростей, активное развитие интернета вещей. Пока сети 5G будут строиться исключительно под конкретные проекты. Плотность размещения базовых станций для таких сетей должна быть выше, чем сейчас.
Вечерняя Москва: последние новости
Лучшие медики получат премии Наталья Бочкарева: Я очень радуюсь, когда семье удается собраться в полном составе за одним столом Россияне не смогут увидеть частное затмение солнца 13 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение