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Сызрань демонстрирует небывалый интерес к выборной кампании
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Сызрань демонстрирует небывалый интерес к выборной кампании 

ТРК Губерния 6 часов назад
В Сызрани продолжается прием документов от кандидатов в депутаты городской думы. Уже заявили о своем участии и выдвинули списки партии Справедливая Россия, ЛДПР, идет прием документов от кандидатов-одномандатников. В Сызрани очень серьезный запрос на обновление представительного органа власти. Так, на предварительном голосовании "Единой России" жители выбрали в большинстве своем новых кандидатов. В итоге партсписок обновился почти на две трети. Интерес к выборной кампании растет с каждым днем. Свои кандидатуры выдвигают и общественники, представители предприятий города, сферы медицины, образования, культуры, спорта. Успеть подать документы будущие кандидаты должны до 14 июля. А сами выборы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.
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