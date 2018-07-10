Строительство оптово-распределительного центра планируется завершить в Домодедово в IV квартале 2019 г.

Строительство оптово-распределительного центра агропромышленного холдинга «Мираторг» планируется завершить в Домодедово в IV квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«На территории промышленной зоны в городском округе Домодедово ведется строительство оптово-распределительный центра агропромышленного холдинга «Мираторг». Центр будет принимать у производителей из Московской области и соседних регионов мясо, молоко, рыбу и продукты растениеводства, перерабатывать их и участвовать в доставке готовой продукции в торговые сети. Плановое завершение строительства — IV квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, общая площадь предприятия составит 45 тыс. 537 кв. м. Проектом предусмотрено строительство производственного четырехэтажного здания, включая один подземный, состоящий из производственного и административно-бытового корпуса. В производственном корпусе разместятся технологические помещения, помещения производственной части кулинарии с зонами приема и хранения, зоны упаковки готовой продукции. В административно-бытовом корпусе будут обустроены помещения административного персонала, помещение столовой с тремя обеденными залами на 60, 36 и 48 посадочных мест, гардеробные и душевые комнаты, технические и вспомогательные помещения.

«Первая плановая проверка на объекте начнется 24 июля 2018 г.», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Отмечается, что комплекс работ по благоустройству территории включает устройство проездов, стоянок, озеленения территории, установку малых архитектурных форм. На территории запроектировано парковочное пространство на 103 машиноместа, а также стоянки для грузовых автомобилей на 152 машиноместа. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 560 рабочих мест.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трио-Инвест».