Минэкономсвязи: тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании

"Сотовая связь в России традиционно являлась частной. Благодаря данной экономической модели, а также мерам по развитию конкуренции, в России в настоящее время одни из самых низких тарифов на сотовую связь в мире — по оценке Всемирного банка , Россия занимает второе место по этому показателю. Сотовую связь в России отличает высокий уровень доступности услуг при том, что территория страны — самая большая в мире", — сказала Осадчая.

"Таким образом, тарифы на сотовую связь в России не нуждаются в регулировании, это может повлечь негативные последствия. Сложившаяся экосистема тарифов отлаживалась и выстраивалась десятки лет, в результате чего граждане имеют доступную и качественную мобильную связь на всей территории России", — добавила представитель Минкомсвязи.