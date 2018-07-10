Ещё
Минэкономсвязи: тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкономсвязи: тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании; в России стоимость этих услуг и без того одна из самых низких в мире, заявила РИА Новости представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.
Ранее во вторник лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что фракция разработает законопроект о государственном регулировании тарифов на мобильную связь.
"Сотовая связь в России традиционно являлась частной. Благодаря данной экономической модели, а также мерам по развитию конкуренции, в России в настоящее время одни из самых низких тарифов на сотовую связь в мире — по оценке Всемирного банка, Россия занимает второе место по этому показателю. Сотовую связь в России отличает высокий уровень доступности услуг при том, что территория страны — самая большая в мире", — сказала Осадчая.
"Таким образом, тарифы на сотовую связь в России не нуждаются в регулировании, это может повлечь негативные последствия. Сложившаяся экосистема тарифов отлаживалась и выстраивалась десятки лет, в результате чего граждане имеют доступную и качественную мобильную связь на всей территории России", — добавила представитель Минкомсвязи.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России67
Украина создает школу детей для «уничтожения» России20
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение