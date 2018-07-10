Герман Стерлигов просверлил гомодырку в рекламно-футбольном имидже России

Вот, набросились когда-то на бедную Собчак за ее рассуждения о «генетическом отребье», заплевали, заклевали женщину, а нет, чтобы прислушаться, поразмыслить, вникнуть в сказанное, в смысл. Не вникли, не поразмыслили. И вот опять! — как говаривал Виктор Степанович Черномырдин , великий русский словесник, практический продолжатель наследия Зощенко.

В общем, известный и скандальный предприниматель Стерлигов и его стая сотрудников в очередной раз выгнали из своей не менее скандальной хлебной лавки посетителя, распуская не только языки грязными ругательствами, но и руки с ногами — пинали человека, выпихивали. Посетитель мирно рязглядывал витрину с выпечкой. Полакомиться, похоже, чем-то хотел. Вел себя прилично, цивилизованно. Не хамил, не ругался, поскольку не за этим явно зашел. А просто смотрел на витрину. Но у парня в ухе была серьга! На его беду…

«ТАКИХ не обслуживаем», — гавкала стая, выкручивая руки и пиная обескураженного посетителя. Приняла доброго молодца за содомита, которого «определила» собственно по той злосчастной серьге. А лавка уже давно оскандалилась тем, что на входе там было вывешено срамное объявление, извещавшее в хамской и грубой форме о том, что людей гомосексуальной ориентации они не обслужвают — это если перевести на приличный язык пахабное содержимое писульки. Не понятно, правда, какую связь между сексуальной ориентацией человека и хлебобулочной торговлей усмотрели эти охранители «духовных скреп», но усмотрели.

Конечно, возникает первый вопрос: зачем этот парень туда пошел? То ли он, прежде чем войти в этот хлебобулочный храм ложной святости, не провел глубокомысленно, как должен был, связь между своей сексуальной ориентацией и серьгой в ухе, либо не заметил объявления, либо вообще не ТАКОЙ, а серьга просто болталась в ухе, совершенно не намекая на то, кого, как и куда он предпочитает иметь, насытившись вкусными плюшками…

Теперь у меня еще два вопроса и три рекомендации. Вопрос первый — уже не только к парню, а ко всему гражданскому обществу: какого лешего вообще ходить в этот гадюшник? Тем более, что там, как говорят, просто бесовские цены, дерут с трудящихся, что называется, втридорога за свой «православный» хлебушек. Да еще и хамят… То есть ПОЛНЫЙ БОЙКОТ — вот моя первая рекомендация гражданскому обществу…

Вопрос второй — к городским властям? Вы так упиваетесь тем, что теперь и НАКОНЕЦ « Москва ничем не уступает любой европейской столице». Сколько сил на это было положено и потрачено! И что?! Вам не кажется, что в любой европейской столице такой воинствующий мракобес, как Стерлигов, вряд ли смог бы открыто бесчинствовать не то, что в центре города, на каких-нибудь Елисейских Полях, Курфюрстендам, Виа Вненетто или даже Пикадилли, а вообще где бы то ни было? Открыто позиционировать свой простигосподи бизнес как территорию ненависти и гомофобии? Ну, если не тюрьма, то огромные штрафы и закрытие предприятия с публичным позором и общественным порицанием — однозначно!

Или у нас нет закона, запрещающего и карающего разжигание ненависти, равно как и мелкое хулиганство? Кажется, есть! Но всё безнаказанно процветает, а точнее смердит, в самом центре «европейкой» столицы! Соотвественно, вторая моя рекомендация уже городским властям — немедленно изничтожить, заколотить и привлечь… Раз «европейская столица» — уж будьте любезны соответствовать. Или не называйтесь «европейской столицей»…

И, наконец, третье. Агитпроп прямо закхлебнулся восторгами и рыданиями над тем, как «улучшился имидж России », как «посрамлены русофобы, пугавшие туристов и фанатов Мордором». Мол, все в восторге, весь мир видит, как здесь замечательно, дружелюбно, улыбчиво, хлебосольно, хулители завистливо грызут ноги да кусают локти… Вот я и думаю: не устроить ли для полноты лучезарной картинки, для усиления, так сказать восторгов приехавших на ЧМ туристов и болельщиков, шопинг-туры в эту хлебную стерляжью лавку? Пусть нарадуются все эти расписные, размалеванные, кто с серьгами в ушах, а кто даже и в женских кокошниках, новыми яркими позитивными впечатлениями — на сей раз от сермяжных недр реальной и суровой, а не потемкинско-фан-зоновской, российской реальности… И траектория имиджа, глядишь, совершит неожиданную загогулину. Но зато будет честнее…

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