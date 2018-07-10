На «Иннопроме» вручили премии выдающимся инженерам Урала

В этот раз жюри отметило дипломами и медалями Леонида Берестова — за разработку и внедрение новых видов приспособлений и оснастки для вагоностроения, прогрессивных техпроцессов при выпуске изделий оборонного назначения; Елену Долгушеву — за разработку проектной и рабочей документации на строительство, ремонт и реконструкцию сталеплавильного и трубопрокатного производства, Павла Зажигаева — за личное участие в модернизации доменного производства в Нижнем Тагиле с внедрением технологий, направленных на увеличение производительности и снижение негативного воздействия на окружающую среду, Андрея Соломатина — за личный вклад в испытания газопроводов, совершенствование технологий ремонта.

Также среди награжденных: главный энергетик Верхнесалдинского завода химических емкостей Павел Терентьев , начальник машиностроительного бюро Каменск-Уральского металлургического завода Игорь Туганов, начальник КБ Синарского трубного завода Сергей Фирсов , замдиректора по охране труда и промбезопасности «Газпромтрансгаз-Екатеринбург» Вадим Ведерников, главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов , замначальника технического управления прокатного производства Евраз-НТМК Константин Шведов. Все они отмечены либо за эффективный менеджмент и внедрение новых технологий, либо за проектно-конструкторские решения.

— Этой наградой может гордиться каждый инженер, — признается Дмитрий Александрин, директор управления железнодорожным транспортом комбината «Ураласбест» . — За 8 лет реализации программы мы почти в два раза увеличили производительность поездов, показатели маневровой и горной работы локомотивов, путевого хозяйства, электрохозяйства. Одними из первых начали применять «умную» диспетчеризацию. Это действительно прорывные технологии, поэтому наш опыт сегодня тиражируется по всей России

Кроме того, премией были отмечены целые творческие коллективы: за разработку уже хорошо известного россиянам автоматизированной «Системы 112», экономящей время и ресурсы служб спасения, за внедрение компьютерной и цифровой радиографии, позволяющей контролировать качество сварных соединений трубопровода онлайн, за роботизированные комплексы для сварки, газовой и плазменной резки, программно-аппаратные комплексы контроля жизненного цикла изделий спецназначения.