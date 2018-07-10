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Этот менеджер задала простой вопрос на собеседовании. Но она не ожидала такого ответа!
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Этот менеджер задала простой вопрос на собеседовании. Но она не ожидала такого ответа! 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Перед Дженнифер, менеджером Walmart, стояла задача выбрать из ста тысяч бывших военных одного на должность консультанта. После очень долгой сортировки она определилась с четырьмя кандидатами, которые были практически одинаково квалифицированы. Дженнифер решила пригласить всех четырех и задать им только один вопрос. Их ответ и определит, кто из них получит работу.
На следующий день, четверо мужчин сидели за конференц-столом, когда Дженнифер спросила: «Как Вы считаете, что быстрее всего в мире?»
Бывший морской пехотинец ответил: «Мысль! Она появляется в вашей голове без предупреждения».
«Это очень хорошо!» — ответила Дженифер. «А, теперь вы, сэр?», — спросила она у бывшего служащего ВВС.
«Хммм…, пожалуй это моргание! Оно приходит и уходит, а Вы можете даже не понять, что это случилось. Моргание — самая быстрая вещь, которую я знаю».
«Отлично!», — сказала Дженнифер. «В мгновение ока, как часто говорят». Затем она повернула к военнослужащему инженерно-сапёрного подразделения ВМФ, чтобы услышать его ответ.
«Ну, на ранчо моего отца, при выходе из дома на стене есть выключатель. Когда вы щелкаете выключателем, то менее, чем через мгновение освещается все пастбище и сарай. Так что я думаю, что свет является самым быстрым».
Дженнифер была очень впечатлена третьим ответом, и подумала, что она определилась с выбором. «Это трудно превзойти скорость света», — сказала она.
Затем она обратилась к БУББЕ, задав тот же вопрос. Старый приятель ответил: «Выслушав предыдущие три ответа, для меня стало очевидно, что самым быстрым для меня является — понос.»
«Что!?», — воскликнула Дженнифер, обалдев от ответа.
«Да, именно», — сказал БУББА. — «Понимаете, на днях я чувствовал себя очень плохо, и когда я бежал в уборную, то прежде чем я смог подумать, моргнуть, или включить свет, я уже наложил в штаны.»
БУББА теперь новый консультант в супермаркете рядом с вами! Теперь Вы, наверное, будете думать об этом каждый раз, когда заходите в Walmart.
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