Вкалывают роботы, управляет человек

«Умный город» подготовил Минстрой России . А московская программа с аналогичным названием, рассчитанная до 2030 года, уже готовится к реализации.

В становлении Москвы как умного мегаполиса можно выделить три основных этапа. Два из них уже завершились, третий — недавно стартовал. О том, как идет процесс, мы поговорили с руководителем Департамента информационных технологий Артемом Ермолаевым

Программа «Электронная Москва» длилась с 2009 по 2011 год. На смену ей пришла программа «Информационный город», благодаря которой созданы такие глобальные проекты, как Единая медицинская информационно-аналитическая система, «Московская электронная школа». Следующий рубеж — 2030 год. К этому сроку столица станет в полном понимании слова «Умным городом» — именно так звучит название новой программы.

Машины будут помогать

Согласно прогнозам, составленным специалистами Департамента информационных технологий (ДИТ) совместно с футурологами, искусственный интеллект к 2030 году будет принимать самое активное участие в жизни москвичей. В качестве примера Артем Ермолаев приводит «оцифрованного» ассистента врача-онколога.

— Когда пациент приходит к доктору, машина уже определила, что у больного рак. Теперь об этом нужно сообщить пациенту. Машина позволяет доктору избежать ошибок и сэкономить время, которое он использует для общения с пациентом, — поясняет Артем Ермолаев.

Первенство — за людьми

На первый взгляд машина — идеальный работник: голова не болит, действовать может в режиме «24 на 7». Но с другой стороны, ей нужно помогать совершенствоваться, ведь ввиду отсутствия эмоций она не понимает, как и зачем это делать. В этом и будет заключаться задача человека.

— Один из вопросов программы, который активно обсуждается, что делать человеку, когда его заменит искусственный интеллект? Потеряет ли он работу? В случае с программой «Умный город — 2030» человек не потеряет работу, а получит качественно новую должность. Человек будет управлять машиной, — поясняет Ермолаев.

КАК У НИХ Программы развития «умных городов» существуют во многих мегаполисах мира. «ВМ» узнала, каких результатов достигли там.

Каждый дом подключен к высокоскоростному интернету. По улицам города-государства снуют беспилотные автомобили. Камеры наблюдения помогли полиции раскрыть более 2300 дел. Датчики загрязнения воздуха фиксируют загруженные улицы и перераспределяют транспортные потоки.

Лондон

Масса сервисов помогают ориентироваться в метро и на наземном транспорте. Специальная аналитическая система выявляет наиболее пожароопасные дома. На один квадратный километр Лондона приходится более 300 камер видеонаблюдения. К 2020 году Лондон планирует стать первым городом с повсеместным покрытием 5G.

Специальная система, определяющая скопление мусора на улицах. Ежедневно в Нью-Йорке собирается более 10 тысяч тонн бытовых отходов. Данные с фитнес-браслетов и умных часов поступают в единую систему и анализируются врачами. Датчики на улицах распознают вибрацию от выстрелов.