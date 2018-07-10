Михаил Швыдкой: В мире множество городов, но Горис — единственный

И хотя герой романа вспоминает о горах Шотландии, сам Сароян навсегда сохранил память о горной Армении , где со времен бронзового века, а быть может, и еще раньше, жители сохраняли в горах свою жизнь и свободу. Здесь в конце IV века проповедовал Месроп Маштоц, создатель армянской письменности, переводчик Библии на армянский язык, здесь обитал Мовсес Хоренаци, отец армянской истории, — спасенное в веках слово сохраняло народу его будущее.

Лучеобразные каменные пирамиды были не только временным убежищем, но и постоянным жильем. Здесь выдалбливали целые города внутри горных хребтов, где помимо бытовых пространств были общественные площади, даже амфитеатры. Старый Горис был создан по образу и подобию пещерных городов древности, — сохранилось немало фотографий, где местные жители на канатах взбираются по отвесным скалам в свои отвоеванные у гор дома, которые делали их жизнь сравнительно безопасной. Старый Горис и его окрестности — это многообразие памятников, созданных природой и людьми, живущими в ладу с окружающим миром. Жилища в скалах, как и монастыри, ставшие частью каменной симфонии Сюника, разрушают миф о неприступности гор, очеловечивают их, примиряют с их величием.

В мире множество городов, но Горис — один-единственный

Из базальтового камня построен и Новый Горис, который в 1885 году стал уездным городом. Его начали строить по генеральному плану в 1870 году, — 36 улиц пересекают друг друга под прямыми углами. По размаху Новый Горис, понятно, не Петербург , — но от этого очарование города, застроенного двухэтажными домами XIX века, не становится меньше. У властей хватило разума сохранить его в первозданности, не разрушая постройками ХХ столетия: административные здания и советские пятиэтажки вынесены за его пределы. Прочитайте роман Аксела Бакунца «Киорес», и вам откроется бытие этого провинциального города, чьи корни уходят в такие глубины истории, что кажется, будто в каждом современном событии угадывается бесконечное прошлое.

В доме родителей писателя, где он вырос и где после его реабилитации в 1957 году был открыт его музей (А. Бакунц был расстрелян в 1937-м), вместе с министром культуры Республики Армения Лилит Макунц, ее заместителем Назени Гарибян и исполнительным директором Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ Анатолием Иксановым в минувшую субботу мы проводили пресс-конференцию, посвященную присвоению Горису статуса Культурной столицы СНГ. Замечу, что сами горисцы, числом чуть менее 22 тысяч, вовсе не были удивлены тому, что именно их город, расположенный в 250 километрах от Еревана , получил это звание. Они знают, что в мире множество городов, но Горис — один-единственный.

Люди, всю свою историю отвоевывающие у гор само право на жизнь и обретающие в горах спасение от многочисленных завоевателей, должны быть суровы и немногословны. Они и кажутся такими на первый взгляд — но только поверхностному наблюдателю. Их приветливость и добросердечие несуетливы и неназойливы. В них жива готовность поделиться радостью бытия, что не мешает им сохранять безупречное чувство собственного достоинства. Они самодостаточны, как и должны быть самодостаточны люди, которые ощущают пластику перехода из тысячелетий прошлого в сиюминутность настоящего. Поверьте, я ничего не преувеличиваю хотя бы потому, что ничего не хочется преуменьшать.

И это при том, что за четверть века население Гориса уменьшилось более чем вдвое. Люди уезжали в поисках работы, — вскоре после распада СССР закрылось много советских предприятий. Уроженцы здешних мест, которые приехали, чтобы разделить нынешний праздник с земляками, давно поселились кто в Ереване, кто в России , кто за океаном. В большинстве они преуспели в жизни, — но Горис и его окрестности по-прежнему обладают для них магическим притяжением.

Сароян не смог бы написать свою знаменитую пьесу, если бы не чувствовал зов армянских предков

Программа «Культурные столицы СНГ», которую Совет по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ начали проводить в 2011 году, чаще всего помогает добиться реальных изменений в социальной жизни городов, решением глав государств СНГ получающих подобный статус. Как правило, это отражает потребности горожан и местных властей, — позволяет найти в городском бюджете средства на ремонт и реставрацию учреждений культуры. В праздничные дни минувших выходных в Горисе открыли Музей замечательного советского писателя Серо Ханзадяна, литературное кафе-библиотеку, воссозданные «Колокола Гориса» — своего рода символические ворота в город, полным ходом идет реконструкция театра, который примет зрителей уже в этом году. В свою очередь, МФГС профинансирует программу, состоящую из различных культурных акций, — их более сорока.