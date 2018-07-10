Ростех будет проводить закупки малого объема на агрегаторе «Березка»

Наблюдательный совет одобрил изменения в Едином положении о закупке Государственной корпорации «Ростех» . Предприятия Ростеха теперь вправе осуществлять закупки малого объема на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) «Березка».

Минфина России, Интеграция между ЕАТ и информационной системой АС ФЗД дает Ростеху аналитический инструмент и необходимые данные для мониторинга закупок малого объема предприятиями Госкорпорации. Специализированная организация АО «РТ — Проектные технологии» — оператор ЕАТ — предварительно презентовала Единый агрегатор торговли на III выездной сессии для сотрудников закупочных подразделений Ростеха, где встречались профильные специалисты, первые лица Госкорпорации, а также представители ФАС России Генеральной прокуратуры РФ и Корпорации МСП.

«В настоящий момент идет опытная эксплуатация системы, в рамках которой мы решаем возникающие проблемы, получаем обратную связь от заказчиков и поставщиков, чтобы устранить все недочеты к 1 ноября 2018 года, когда использование ЕАТ станет обязательным для федеральных органов исполнительной власти и находящихся в их ведении федеральных казенных учреждений. Стоит отметить, что уже сегодня заинтересованность в работе через агрегатор, помимо Ростеха, высказала государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос », — прокомментировал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров

Согласно рекомендациям экспертов оператор системы оптимизировал функционал ЕАТ для максимально комфортной работы не только заказчиков, но и поставщиков, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью обеспечения им беспрепятственного доступа к госзакупкам. По многоканальному номеру телефона 8-800-700-48-08 с 6.00 до 20.00 по мск открыта горячая линия ЕАТ.

«Только за первые три дня работы call-центра «Березки» поступило более полутора тысяч обращений. Почти 70% респондентов желают представлять свою продукцию через агрегатор. Мы проанализировали вопросы и подготовили обучающие материалы, в том числе ролики-инструкции для заказчиков и поставщиков. Уже сегодня с ними можно познакомиться на сайте agregatoreat.ru. Прорабатывается вопрос организации на базе «РТ-Проектных технологий» курсов подготовки специалистов по работе с «Березкой», — пояснил Александр Назаров.

Для работы заказчиков на ЕАТ требуется предварительная регистрация в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Заказчику необходимо лишь подтвердить полученную от ЕАТ форму, подписав ее сертификатом электронной подписи, которую используют для работы с ЕИС. Государственные и муниципальные заказчики вправе провести закупку и не на ЕАТ. Это возможно в случаях, если они не нашли соответствующий товар, работу или услугу (ТРУ) на ЕАТ или если у заказчика есть предложения о поставке идентичных ТРУ по более низкой цене вне ЕАТ.

В соответствии с распоряжением Правительства России от 28.04.2018 №824-р «О создании единого агрегатора торговли» 1 июля 2018 года начал работать пилотный проект ЕАТ. Его внедрение обеспечит существенную экономию средств заказчика за счет перевода закупок малого объема, которые сейчас осуществляются с единственным поставщиком на неконкурентной основе, в разряд конкурентных.