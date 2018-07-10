Ещё
Митрополит Евлогий посетил колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митрополит Евлогий посетил колонию 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий посетил храм Амвросия Оптинского, расположенный рядом с женской колонией №1 в поселке Головино.
В возведении поселкового храма принимала участие администрация ИК-1, а посещают его местные жители, среди которых много сотрудников исправительного учреждения.
Вчера, в день памяти этого святого старца, по уже сложившейся традиции владыка Евлогий приехал к осужденным. Более двух часов Его Высокопреосвященство вел службу в храме Амвросия Оптинского, а затем посетил колонию.
В храме Анастасии Узорешительницы в ИК-1 митрополит побеседовал с осужденными женщинами — членами православной общины.
Для справки: храм Анастасии Узорешительницы в ИК-1 и храм Амвросия Оптинского в п. Головино были заложены в один день — летом 2005 года. Освятил оба храма в 2007 году митрополит (в то время — архиепископ) Владимирский и Суздальский Евлогий.
ТВ-МИГ: последние новости
Молния-убийца: во время грозы под Покровом погибла молодая туристка Инна Хроменкова покидает должность директора департамента? Спикер ЗС искал в Меленках «точки роста»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России67
Украина создает школу детей для «уничтожения» России21
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение