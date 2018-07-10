Митрополит Евлогий посетил колонию

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий посетил храм Амвросия Оптинского, расположенный рядом с женской колонией №1 в поселке Головино.

В возведении поселкового храма принимала участие администрация ИК-1, а посещают его местные жители, среди которых много сотрудников исправительного учреждения.

Вчера, в день памяти этого святого старца, по уже сложившейся традиции владыка Евлогий приехал к осужденным. Более двух часов Его Высокопреосвященство вел службу в храме Амвросия Оптинского, а затем посетил колонию.

В храме Анастасии Узорешительницы в ИК-1 митрополит побеседовал с осужденными женщинами — членами православной общины.

Для справки: храм Анастасии Узорешительницы в ИК-1 и храм Амвросия Оптинского в п. Головино были заложены в один день — летом 2005 года. Освятил оба храма в 2007 году митрополит (в то время — архиепископ) Владимирский и Суздальский Евлогий.