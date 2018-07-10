Собянин открыл новый городской парк «Братеевская пойма»

В ходе осмотра территории нового парка мэр посетил бейсбольную игру, площадка для которой теперь работает в парке.

«Помимо бейсбольного поля здесь много чего еще: и волейбольное, и футбольное поле, площадки для воркаута. Вообще, это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы . 80 га благоустроенного пространства. Помимо этого, рядом еще каскадные пруды — там порядка 50 га. Вообще, площадь сопоставимая с Парком Горького, но насыщенная спортивными первоклассными сооружениями», — сказал С. Собянин.

На бейсбольном поле шла игра команд юниоров. Вице-президент Федерации бейсбола России Вадим Ветров , присутствующий при этом, поблагодарил мэра за новую спортивную площадку и отметил высокие результаты московских команд.

«Поле, надеюсь, поможет вам добиться новых успехов. Но вы и так неплохо играете», — ответил С. Собянин спортсменам.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, общая территория парка составляет 190 га.

Благоустройство началось в июле 2017 г. и завершено в мае 2018 г. Концепция парка была разработана с учетом мнения горожан, проголосовавших на портале «Активный гражданин». В итоге в новом парке «Братеевская пойма» были обустроены 12 спортивных зон: бейсбольное поле, футбольное поле, из которого зимой можно сделать каток с искусственным льдом; поле для мини-футбола, площадка для паркура, две площадки для воркаута, скейтпарк, баскетбольная площадка, две волейбольных площадки, площадка для игры в настольный теннис, теннисный корт.

Кроме того здесь обустроили пять детских площадок, зоны тихого отдыха, летний открытый солярий с деревянными шезлонгами, площадка с 14 качелями, беседки для пикника, появилась экологическая тропа протяженностью 700 м. В парка заработали пункты проката спортинвентаря, создан летний кинотеатр. Для велосипедистов обустроено 13 км освещенных велодорожек с разметкой, который зимой будут служить лыжной трассой, и четыре велопарковки.

В рамках озеленения высажено 1,8 тыс. деревьев, 13,3 тыс. кустарников, устроено 170 тыс. кв. м газонов и 1,5 тыс. кв. м цветников. Для удобства навигации и безопасности посетителей в новом парке «Братеевская пойма» установлено 546 опор освещения, система видеонаблюдения.