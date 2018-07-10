«Опора России» предлагает конфисковывать транспорт у виновников свалок

Административные наказания по нарушениям правил обращения с отходами необходимо ужесточить. В частности, это касается статьи 8.2. КоАП РФ , которая требует расширения, считает председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун.

Об этом она заявила на круглом столе по теме совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами, который прошел в Совете Федерации . С этого года региональные операторы обязаны свозить все отходы на законные объекты. Это позволило значительно снизить рост несанкционированных свалок. Однако, полностью искоренить серый рынок не удается потому, что многие юридические лица продолжают пользоваться услугами нелегальных компаний. Такие нарушения трудно фиксировать, отмечает Полина Вергун, а за нарушения предусмотрены весьма низкие штрафы.

«Зачастую представляясь физлицом, серые перевозчики ограничиваются мизерным штрафом — до 2 тысяч рублей», — пояснила Полина Вергун.

«Опора России» предлагает ужесточить ответственность для физических лиц: поднять штрафы до 50 тыс. рублей и вплоть до конфискации транспортного средства, с которого был осуществлен незаконный сброс отходов.

В свою очередь, юридических лиц также предлагают штрафовать за отказ от заключения договоров на вывоз мусора с региональным оператором. Предлагаемый размер штрафов — 10 тыс. руб для физических лиц, 50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и 100 тыс. руб — для юрлиц. При этом есть и зеркальная рекомендация — штрафовать на 100 тыс. руб. региональных операторов, которые неправомерно отказывают потребителям в заключении договоров.

Еще одно предложение связано с тем, что сегодня контроль за организацией и содержанием контейнерных площадок и мест накопления мусора на многих территориях страны практически не ведется, а за захламленность дворовых территорий никто не несет ответственности. «Опора» предлагает ввести административный штраф для юрлиц, то есть управляющих компаний, ТСЖ, а в частном секторе — органы местного самоуправления — на те же 100 тыс. рублей. Наказывать надо за накопление мусора вне контейнерной тары, отсутствие организации контейнерной площадки», — подчеркнула Полина Вергун.