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Озеленителя сквера в Сергиево‑Посадском районе оштрафовали за шумные работы по ночам
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Озеленителя сквера в Сергиево‑Посадском районе оштрафовали за шумные работы по ночам 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области по просьбе жителей восстановили тишину в ночное время на улице Первомайской в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, фирму, ведущую круглосуточные работы по разбивке сквера в городе, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщила глава регионального ведомства Татьяна Витушева.
«Жители многоквартирных домов, расположенных по улице Первомайской вдоль обустраиваемого сквера, попросили помощи у административно-технических инспекторов. По словам обратившихся граждан, работа над созданием очередной зеленой зоны в городе проводилась круглосуточно, что лишало жителей надежды на спокойную ночь», — сказала Витушева.
Инспекторы установили, что в ночных работах были задействованы как автотехника, так и компрессор.
Сотрудники надзорного ведомства не только выписали штраф на сумму 20 тысяч рублей представителю компании, но и вручили предписание прекратить ночные работы, мешающие жителям. Инспекторы также подчеркнули, что сумма штрафа будет увеличена при повторных нарушениях.
По словам главы ведомства, беседа возымела действие и ночные работы прекратились.
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