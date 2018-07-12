На деревья в Первомайском сквере повесили чёрно-белые фотографии

На одной из аллей Первомайского сквера появились работы новосибирских фотографов — так они решили отметить День фотографа, который отмечается сегодня, 12 июля.

Выставка включает 24 работы, которые закреплены на деревьях. На чёрно-белых фотографиях изображены сценки из жизни новосибирцев. Часть снимков сделана здесь же — в Первомайском сквере.

В объявлении на одном из деревьев сквера говорится, что выставка приурочена ко Дню фотографа, который отмечается сегодня.

По наблюдениям корреспондента НГС, на выставку обращает внимание совсем немного прохожих, лишь некоторые из них останавливаются, чтобы рассмотреть работы фотографов.

«А эта выставка что разоблачает?» — поинтересовалась у корреспондента НГС пожилая женщина.

Фотоработы останутся в Первомайском сквере до 15 июля.

Улицы Новосибирска и Первомайский сквер в частности регулярно становятся местом экспозиций фоторабот. Так, ночью 1 июня здесь открылась фотовыставка благотворительного фонда «Спорту Место», посвящённая Международному дню защиты детей.

Сегодня же, в свой профессиональный праздник, фотокорреспонденты Сети городских порталов рассказали о том, на что они готовы пойти ради хороших снимков.