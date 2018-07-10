Волонтеры проверят обращения жителей

В штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина запустили новый проект «Добрые дела». Во вторник, 10 июля, корреспондент «ВМ» выясняла подробности проекта.

Жалобы и обращения поступают в штаб ежедневно. Горожане отправляют их несколькими способами. Один из них — бланки наказа, которые волонтеры предлагают заполнить прохожим на улицах города. Другие варианты — оставить обращение в разделе «Наказы от жителей города» на сайте sobyanin.ru и лично посетить штаб или Общественную приемную кандидата.

Это идеи и предложения, которые позволят улучшить жизнь как отдельного района, так и всего города в целом. Из собранных наказов будет сформирована программа кандидата в мэры Сергея Собянина. Волонтеры уже приступили к проверке обращений. Они в рамках нового проекта «Добрые дела» выезжают по указанным адресам.

На месте встречаются с жителями. Если жалоба подтвердилась и решить ее своими силами не получается, тогда ее отправляют на портал «Наш город». А добровольцы в свою очередь оставляют наклейку «Здесь нужна помощь волонтера», где указывается вопрос, который предстоит решить. Через 8–9 дней после первого визита волонтеры должны выехать повторно по адресу. Если вопрос решен, то необходимо повесить новую наклейку, что проблема устранена. Обо всех ситуациях волонтерам надо сообщать в штаб.

За два дня работы волонтеры объехали 115 адресов. По некоторым из обращений вопрос решен. Жалобу по Палехской улице проверит волонтер штаба Наталья Федорова . Здесь жители пожаловались на грязь во дворе, неубранные мусорные баки у дома.

— В штаб поступает много наказов, жалоб, которые необходимо рассматривать, — говорит Федорова. — И в этой работе как раз помогут волонтеры. Чтобы во всех районах был порядок, чтобы город выглядел достойно, а жители были довольны.

В рядах волонтеров пенсионерка Наталья Федорова. Работает, как правило, на крупных, значимых мероприятиях. Говорит, что главное — быть не равнодушным к происходящему. И горожане откликнулись. В разделе «Наказы от жителей города» они активно высказывают свои идеи.

Например, предлагается оборудовать в каждом районе пункты переработки вторсырья, увеличить число пунктов проката велосипедов, ввести дополнительные выделенные полосы, установить «умные» домофоны в многоквартирных домах..