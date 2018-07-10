Из квартиры погибшей Лобановой украли три миллиона рублей

На прошлой неделе при странных обстоятельствах скончалась 20-летняя Полина Лобанова . Она пошла в клуб с друзьями отмечать юбилей и вернулась домой только к утру. Тогда ей резко стало плохо и она умерла. Недавно медэксперты установили, что у девушки не выдержало сердце. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. По одной из версий, остановку сердца могли вызвать запрещенные вещества, которые она запивала спиртным в клубе.

На днях старшая сестра Полины Василиса заявила, что из квартиры девушки пропало более 3 миллионов рублей. Также исчезла брендовая одежда, шубы и фирменные часы. Подруга погибшей Таня Графова, которая тоже была участницей «Дома-2», рассказала, что Лобанова незадолго до смерти присматривала себе автомобиль, и пропавшие деньги были отложены на его покупку. «Она хотела покупать машину… Но после смерти у нее исчезли деньги, также пропали „вотчи“, с которыми она всегда была на проекте, новые беспроводные наушники… Пропал кулон, который ей дарил папа», — рассказала Графова изданию Dom2Life.

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Случившееся заставило пользователей Сети недоумевать. Они не представляют, откуда у Полины могло быть столько денег. Злопыхатели сразу стали предполагать, что девушка оказывала эскорт-услуги. Однако Графова не верит в то, что ее подруга могла зарабатывать таким способом. Добавим, что она сейчас ведет собственное расследование произошедшего в соцсетях. Практический каждый день Таня выходит на связь с пользователями и обсуждает смерть Лобановой. Она надеется, что таким способом всплывут новые факты из жизни ее подруги и подробности той роковой ночи, которые помогут в расследовании.