Лондонские встречи. Саммит по проблемам Западных Балкан в Великобритании​​

Один выдающийся англичанин, которого звали Уинстон Черчилль , сказал как-то, что Балканы — это мягкое подбрюшье Европы. По-английски это звучит так: «Soft underbelly of Europe». Он произнес почти это, с пафосом, в палате общин в ноябре 42-го года, имея в виду, прежде всего, «подбрюшье держав Оси» (Берлин-Рим). Потом уже, в августе того же года, Черчилль в беседе со Сталиным в Москве повторил это свое определение Балкан, назвав их «мягким» брюхом гитлеровской Европы.

​Сказанное Черчиллем было основано не только на актуальных для того времени событиях, но и, несомненно, и на всей предыдущей истории Европы и мира. Именно с Балкан, в свое время, с выстрела националиста Принципа в старого эрцгерцога, началась Первая мировая война. Но и до этого террористического акта Балканы не раз отметились в бурной истории Европы целым рядом кровопролитных войн в предыдущие века, из которых самыми заметными и продолжительными были Балканские войны против Османской империи.

​Конец двадцатого века, уже не в бытность Черчилля, известен печальными событиями разгрома Югославии, жестоким расчленением этой страны и возникновением полупризнанных или до сей поры некоторыми, включая Россию , непризнанными почти «подбрюшными» государствами.

​И вот теперь, на фоне кризиса в консервативной партии той же Англии и отставки нескольких заметных политиков, в Лондоне созвано совещание стран Западных Балкан. Оно предполагалось заранее и о нем не раз говорил ныне отставной хозяин Форин-офиса на King Charles Street (улица Короля Карла) Борис Джонсон . Но он ушел в отставку и данное им обещание теперь исполняет новый министр Джереми Хант

Германии, ​Совещание запланировано под эгидой так называемой инициативы «Берлинский процесс» и проводится уже пятый раз, по одному в год. Государственные и правительственные лидеры Великобритании, Австрии Польши и шести стран региона обсуждают проблемы транспортной, информационной и коммуникационной инфраструктур, экономического роста в регионе, вопросы безопасности и напряженные миграционные процессы из Ближнего Востока и Северной Африки.

​Кроме рабочего графика, предусмотрен и обед на Даунинг-стрит, который даёт Тереза Мэй . Всё это происходит в достаточно тяжелый для Великобритании момент, когда свои посты покинули два ключевых министра — Дэвид Дейвис и Борис Джонсон, которые настаивали на жестком выходе из Европейского Союза даже ценой полного разрушения оговоренных условий сделки с Брюсселем по поводу Brexit.

​Тут, пожалуй, несколько затруднительно сказать «младшим партнерам» по покидаемому Англией Европейскому Союзу из Западных Балкан: «делай, как я». Такая команда присутствует во флоте Ее величества с незапамятных времен и произносится, как правило, капитаном судна. Именно с такой оценкой согласились и английские, и болгарские аналитики, заранее обсуждавшие, что именно и как будет говорится на этом очень несвоевременном рауте упомянутого «Берлинского процесса».

​«Мягким подбрюшьем» Европы на этот раз оказалась страна, в которой мудрец Уинстон Черчилль когда-то произнес нечто похожее, а потом повторил в новой интерпретации на встрече со Сталиным.

​Тем не менее, Тереза Мэй заявляет о пакете мер, поддерживающих шесть стран на Балканах.

Во-первых, это увеличение финансирования западно-балканских государств за счет английской казны в два последующие года на 95% (до 41 миллиона фунтов стерлингов), доведя эту сумму до 80 миллионов уже к концу 2021 года. Если представить себе распределение суммы на шесть частей, в разных пропорциях, до выглядеть она уже будет для каждой страны не столь внушительно, как в своей суммарной величине. Всё-таки речь идет о важных межгосударственных проектах и чрезвычайно затратных статьях, а не о частной помощи или даже о перспективный бизнес.

​Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное для самой Великобритании, обещано вдвое увеличить британских офицеров и компетентных сотрудников, занятых проблемами безопасности в регионе. Тут как посмотреть. Всегда ли самым нужным человеком оказывается полицейский или солдат? А еще, почти в рамках этой статьи, выделяется миллион фунтов стерлингов на повышение уровня кибербезопасности. Это тоже движение в оба направления, и какой из предпринимаемых векторов нужнее балканским странам, а какой английскому «спонсору», вопрос для многих спорный.

​В-третьих, около 10 миллионов фунтов стерлингов уже выделено на обучение «курсантов» из этого региона Европы современной компьютерной грамоте и цифровым технологиям.

​В-четвертых, один миллион фунтов стерлингов пойдет на преодоление последствий балканских конфликтов. Но эти средства достанутся не всем, а лишь тем странам, которые оказались в эпицентре известных событий конца прошлого столетия. Болгария , лишь предоставившая тогда свое воздушное пространство для боевых и военно-транспортных полетов авиации НАТО , вынесена за скобки этой затратной статьи.

​Еще одна тема встречи — борьба с организованной преступности на Западных Балканах и с коррупцией. Собственно, с этого и началось анонсирование нынешнего лондонского совещания Терезой Мэй и тогдашним министром иностранных Борисом Джонсоном еще весной прошлого года.

​Все это обсуждается в приличествующей обстоятельствам тишине старинного дома, в котором вдруг тяжело заболели хозяева. Гостям, похоже, пока еще неловко поднимать тосты во здравие, а хозяевам — объяснять возникшую неловкость и предваривший ее шумный семейный скандал.

​​​​​Андрей Бинев, журналист, аналитик