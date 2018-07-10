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Фестиваль спорта и творчества «Содружество» пройдет в Лосево
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Фестиваль спорта и творчества «Содружество» пройдет в Лосево 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
17 июля в поселке Лосево на территории турбазы «Лена» состоится открытие фестиваля спорта и творчества для людей с инвалидностью «Содружество».
Фестиваль станет первым мероприятием нового проекта «Мы вместе», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, по обучению волонтеров навыкам сопровождения людей с инвалидностью в программах активного отдыха.
Мероприятие пройдет в формате слета, и соберет на одной площадке около 300 человек — подопечных районных центров социальной реабилитации, учреждений социальной сферы и общественных организаций, представителей исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, волонтеров и инструкторов по туризму.
В течение четырех дней участники фестиваля будут жить в палатках, готовить обеды на костре, состязаться в спортивных соревнованиях (адаптированных для людей с инвалидностью). Ребята проявят свои таланты в творческих конкурсах и викторинах, представят художественные номера на тему: «Природа стран-участниц Чемпионата мира по футболу — 2018».
В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси
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