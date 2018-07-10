В четырёх районах Перми в выходные отключат холодную воду. Карта 

Коммунальная компания «Новогор — Прикамье» рассказала о плановых и аварийных отключениях холодной воду в краевом центре. В Дзержинском районе 14 июля без воды останутся шесть домов по адресам: — Барамзиной Татьяны, 68а — Энгельса, 14, 17, 17а, 19, 21 Водоснабжение перекроют в 09:00. Плановое включение воды в этот же день будет в 19:00. В Индустриальном районе воду перекроют 14 июля по адресам: — Самолетная, 28 — Сивкова, 1 — Стахановская, 1, 3, 3а, 5, 7а Водоснабжение перекроют по этим адресам в 09:00, а включат в 18:30. В Свердловском районе воды не будет в 43 домах: — Гагарина, 74, 80, 84, 86, 88 — Красные казармы, 10, 17, 18, 19, 25, 7, 8, 9 — Николая островского, 111, 111а, 113, 119 — Сибирская, 94 — Старцева, 61 — Чернышевского, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17г, 17д, 19, 19а, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 7а. Перекрытие произойдёт в 09:30. Включить водоснабжение планируют вечером этого же дня — в 19:30. Самое массовое отключение холодного водоснабжения будет в Мотовилихинском районе, в котором краны пересохнут в 68 домах: — Аркадия Гайдара, 13А — Гагарина, 101, 103, 103а, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115, 68, 70, 70а, 70б, 72, 85, 87, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/6, 95, 97, 99, 49, 47, 26 — Крупской, 75, 76, 78, 78а, 79, 79а, 80, 80а, 81, 83, 85, 85а, 86а, 87а, 87б, 89а, 90, 91а, 92 — Пушкарская, 69 — Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55 — Ушинского, 1, 10, 3, 5, 7, 9 — Воду в Мотовилихе перекроют в 09:30, включение планируется в 19:30. По трём адресам — Гагарина, 26, 47, 49 —время перекрытия и включения будет иным: с 10:00 до 19:00, — рассказали в «Новогор-Прикамье».
Ранее мы писали, как повысятся тарифы ЖКХ.