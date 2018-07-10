День курортника в Евпатории: Посейдон, забег и экс-вокалистка «Блестящих»

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 июл — РИА Новости Крым . 15 июля в Евпатории традиционно отпразднуют Международный день курортника. Гостей и жителей города будут ждать веселые конкурсы и развлекательные программы, сообщает пресс-служба местной администрации.

Мероприятия начнутся в 9.00 молебна о благополучном курортном сезоне и здравии отдыхающих, который пройдет в соборе Святого Николая, а также массовой утренней зарядки на Театральной площади. Затем, в 9.30, пройдет забег по набережной им. Горького, а в 11.00 на пляже у памятника Гераклу — массовый заплыв курортников на надувных плавсредствах.

Вечерняя программа стартует в 17.00 с детского республиканского фестиваля талантов «Крымский калейдоскоп». Кроме того, в 17.30 в курортной части города пройдет карнавальное шествие царя морей Посейдона и его свиты. А в 18.30 в сквере им. Ленина начнется конкурс «Лучший курортник года». «Его участников ждут необычные и веселые состязания. Победители получат ценные призы, главным из которых станет путевка на отдых в Евпатории в сезоне-2019», — рассказали в администрации.

В это время на ул. Дувановской проведут перфоманс театра живой статуи и мастер-классы для детей и взрослых. В 20.00 все желающие смогут посетить шоу-программу студии танца «Инфлейм».

"Подарком для всех гостей праздника станет выступление приглашенной звезды — солистки золотого состава популярной российской группы «Блестящие» Ксении Новиковой ", — добавили в администрации, уточнив, что на сцену она выйдет в 21.15.

Завершится праздник красочным фейерверком, который озарит небо над Евпаторией в 22.00.

Помимо того, сообщили в пресс-службе, в этот день в музеях города будут организованы бесплатные экскурсии. Экспозицию в музее Крымской войны можно будет посетить в 13.00, в музее «Пираты Черного моря» — в 14.00, в комплексе «Текие дервишей» — в 15.00, в Краеведческом музее — в 17.00. А в 16.00 все желающие смогут отправиться на бесплатную экскурсию по маршруту «Малый Иерусалим».