В Тюмени пенсионер получит 60 тысяч рублей за падение на тротуаре 

Тюменская компания «М-Стройиндустрия» выплатит 63-летнему мужчине компенсацию в размере 60 тысяч рублей.
Данная организация должна была содержать межквартальный проезд по улице Чаплина, 126. Однако, как выяснилось, компания выполнила свою работу недобросовестно.
В декабре 2017 года пенсионер получил перелом шейки бедра, поскользнувшись на тротуаре, который находится на улице Чаплина, 126. На тот момент тротуар не был очищен от снега и наледи. Пострадавший на протяжении двух недель находился на стационарном лечении в больнице.
Тюменец обратился с иском в прокуратуру. Рассмотрев дело, суд взыскал с организации 60 тысяч рублей пострадавшему в счет возмещения морального вреда.