В Тюмени пенсионер получит 60 тысяч рублей за падение на тротуаре

Тюменская компания «М-Стройиндустрия» выплатит 63-летнему мужчине компенсацию в размере 60 тысяч рублей.

Данная организация должна была содержать межквартальный проезд по улице Чаплина, 126. Однако, как выяснилось, компания выполнила свою работу недобросовестно.

В декабре 2017 года пенсионер получил перелом шейки бедра, поскользнувшись на тротуаре, который находится на улице Чаплина, 126. На тот момент тротуар не был очищен от снега и наледи. Пострадавший на протяжении двух недель находился на стационарном лечении в больнице.